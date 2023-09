El presidente Gustavo Petro tuvo un intercambio de mensajes con el senador Miguel Uribe por cuenta del precio del combustible. Primero comenzó el senador, que criticó la situación de la inflación en el país, jalonada por aumento de los combustibles.



(Puede ver: Inflación en Colombia sigue bajando: en agosto fue de 11,43 %)

“La inflación anual de agosto fue 11,4%, casi el doble a la de los países de la región. Hoy, la inflación está por encima del 10% debido al desmedido aumento del precio de los combustibles. ¿Por qué? 1,1 puntos del 11,4% obedecen al aumento del precio de la gasolina que compran los hogares”, expresó el senador.

Me decían populista y esto si es puro populismo y del peor.



Si lo que propone este senador se hiciera y no subieramos la gasolina, Ecopetrol quebraría, porque la compró en el exterior cara y la vendería barata o subsidiaríamos a Ecopetrol con el presupuesto, lo cual implicaría… https://t.co/sNKQXB6B5f — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2023

Este agregó que el incremento en el combustible también está causando el aumento del transporte público y de carga, por lo que esto también está sumando a la inflación. “Que no se nos olvide que después de elecciones se viene el aumento del ACPM”, advirtió Uribe al final de su comunicación.



(Además: ¿Cómo ha influido el aumento del precio de la gasolina en la inflación en Colombia?)



Ante los cuestionamientos del senador de oposición, el presidente Petro le respondió catalogando su mensaje de “puro populismo y del peor”. En ese sentido, el mandatario explicó que el tema de los combustibles no tiene otros posibles manejos debido a que la compra de estos es en el mercado internacional.



“Si lo que propone este senador se hiciera y no subieramos la gasolina, Ecopetrol quebraría, porque la compraría en el exterior cara y la vendería barata o subsidiaríamos a Ecopetrol con el presupuesto, lo cual implicaría bajar a la mitad el presupuesto de la inversión pública y condenar la economía nacional a la recesión”, fue el mensaje presidencial.

🆘El Gobierno tiene asfixiado a los hogares colombianos.



La inflación anual de agosto fue 11,4%, casi el doble a la de los países de la región.



Hoy, la inflación está por encima del 10% debido al desmedido aumento del precio de los combustibles.



¿Por qué? 1,1 puntos del… — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) September 9, 2023

En ese sentido, el mandatario volvió a responsabilizar al gobierno de Iván Duque por la inflación y el déficit en el fondo para la estabilización de los combustibles. “La inflación y el déficit en el pago de la gasolina se creó en el gobierno que el mismo senador apoyó”.



(Además: Más allá del rezago en crecimiento, ¿cómo está Colombia frente a Latinoamérica?)



Por otro lado, el mandatario dio su versión sobre las razones de la inflación en el país. “Estructuralmente la inflación comienza en Colombia por las importaciones de maiz y fertilizantes cuyos precios en dólares suben por la guerra y el desabastecimiento mundial”, señaló Petro, que volvió al ataque contra Miguel Uribe.



“Colombia producía su maiz pero los amigos del senador decidieron importarlo y Colombia producía los fertilizantes en Monómeros pero decidieron robarse la empresa”, sentenció el mandatario, que cerró su trino con el siguiente mensaje: “Como el mismo senador decía antes, cuestión de cínicos y sin vergüenzas”.

Más noticias