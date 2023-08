El presidente Gustavo Petro canceló el encuentro que tenía programado este jueves con el Consejo Gremial, el cual estaba previsto para las horas de la tarde en la Casa de Nariño.



Desde la Presidencia no ampliaron los motivos de la decisión, pero informaron que la cita será reprogramada.

Este es el segundo desplante que les hace el jefe de Estado a los empresarios, ya que el viernes de la semana pasada se esperaba contar con su presencia durante la asamblea de la Andi, en Cartagena, pero el mandatario tampoco asistió.



Cercanos al jefe de Estado explicaron que no asistió se molestó luego de una dura intervención que hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, en el mismo escenario y que provocó ovación entre los asistentes.

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de la Andi, Bruce Mac Master Foto: Andi

Y el mismo Petro lo confirmó. "Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No, señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo", comentó el jefe de Estado.



La decisión, además, se da 24 horas después de que el mandatario habló de la posibilidad de que los empresarios paguen más impuestos que sean destinados a la educación.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro en Ciénaga de Oro (Córdoba). Foto: Presidencia

"Ojalá la gente que se reunió en el Congreso de la Andi llegara a la conclusión que un poquito más de impuestos exclusivos a la educación sería lo clave para desarrollar a la sociedad colombiana. Pero es la vieja discusión entre utilidad y conocimiento. Resulta ser que no aumentan las utilidades sin el conocimiento, en el correcto sentir de la economía", afirmó este miércoles.



Y agregó: "Pero hay quienes creen en Colombia y tienen muchísimo poder, que es destruyendo la financiación del conocimiento como aumenta la utilidad”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA