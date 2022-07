El gobierno del presidente electo Gustavo Petro pondrá en marcha un programa para el retorno voluntario de migrantes y refugiados que hoy se encuentran en el país y que han tenido que salir de su país acosados por las difíciles condiciones económicas y políticas.

En la administración entrante, sin embargo, consideran que tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con ese país se abren nuevas condiciones para explorar alternativas que les permita a esos ciudadanos volver a sus hogares.



De acuerdo con Migración Colombia, hasta finales de 2021 habían ingresado al país cerca de 1’900.000 migrantes venezolanos. Bogotá es la ciudad que ha recibido el mayor número, con el 21 por ciento; le siguen Medellín (8 por ciento), Cúcuta, Barranquilla y Cali (5 por ciento cada una), Cartagena (3 por ciento) y Santa Marta, Bucaramanga, Maicao, Soacha y Riohacha (2 por ciento).



Tras la posesión de Petro se abrirán una nueva etapa en las relaciones entre Bogotá y Caracas. Petro reconocerá al gobierno del presidente Nicolás Maduro, una situación contraria a la de Iván Duque quien considera que el Juan Guaidó, el mandatario.



La situación, sin embargo, ha dado un giro por el ataque de Rusia a Ucrania. Estados Unidos se ha acercado a Venezuela y empieza a tender sólidos puentes porque sabe de la importancia de este país en el suministro de petróleo.



Es en este contexto que en el equipo de empalme del presidente electo hay la certeza de buscar nuevas alternativas para beneficio común de los pueblos.



En este, que está en cabeza de Daniel Rojas, se parte de la idea de empezar a buscar salidas y una de esas pasa por el retorno voluntario. “Deseamos que pueda haber un retorno voluntario de la mayor cantidad de migrantes a su país de origen, en la forma en la que ellos puedan retornar a su país, por eso no nos comprometemos con una cifra exacta”, dijo a los medios de comunicación Rojas.



Explicó que “el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países hermanos permitirá ese retorno voluntario (…) como es la condición humana, cualquier persona puede retornar a su país de origen como le plazca”.



Para expertos como Hugo Acero hay que brindar toda la atención a esa comunidad. Así lo afirmó en una columna en este diario en la que explicó las consecuencias de una recepción tan masiva y en tan corto tiempo.



"Colombia no ha sido la excepción. 1) Porque en toda su historia no había tenido que atender una migración tan alta como la que se ha registrado desde 2016; 2) porque a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional y los locales para atender las demandas de los migrantes venezolanos, el alto número rebasó la capacidad de las autoridades y, 3) no son pocas las autoridades y ciudadanos que los ven como los culpables del incremento del desempleo y la inseguridad en algunas ciudades y regiones del país", escribió Acero.



El presidente Iván Duque, por su parte, ha mantenido una política de brazos abiertos para los ciudadanos de ese país.



El Mandatario, por ejemplo, ha dicho que Colombia ha recibido a 1,8 millones de migrantes venezolanos, “hermanas y hermanos que han huido de la peor opresión y que los hemos acogido sin ser un país rico y que los hemos acogido con un Estatuto de Protección Temporal por 10 años, que ya ha entregado 1 millón de tarjetas, reconociendo todos los derechos, con la excepción de los derechos políticos”.



Para Duque, Colombia ha “demostrado que se puede hacer una política migratoria sólida, fraterna e incluyente, inclusiva, sin caer en esas dolorosas realidades que viven otras latitudes de xenofobia o de indiferencia”.



