El presidente Gustavo Petro borró el trino en el que informó a Colombia en la tarde de este miércoles que los cuatro niños que habrían sobrevivido a un accidente aéreo en la selva entre Caquetá y Guaviare fueron hallados por la Fuerza Pública.



"Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país", dijo el jefe de Estado.



(Además: En vivo: ¿Dónde están los niños? Así continúa la angustiosa búsqueda en la selva)

Sin embargo, 16 horas después de la publicación no hay claridad sobre si efectivamente los niños fueron hallados o no y fuentes de la Fuerza Pública le dijeron a este diario desde la tarde del miércoles que no sabían de dónde había salido la información que divulgó el jefe de Estado.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro anunció la tarde del miércoles que los menores habían aparecido, pero horas después borró el trino. Foto: Captura de pantalla

(En otras noticias: El fuego amigo que golpea al ministro Luis Fernando Velasco)



Finalmente, Petro en la mañana de este jueves borró la publicación. Según el mandatario, decidió borrar la publicación porque la información que le entrego el ICBF no ha podido ser confirmada.



"Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando", aseveró.



Agregó que "en este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA