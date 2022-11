Gustavo Francisco Petro Urrego, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, cumple 100 días en el poder. Su arranque coincidió con los fenómenos globales de inflación y recesión, tormentas que han impactado la economía local. Voces calificadas, sin embargo, le adjudican a él parte de responsabilidad por la inédita trepada del dólar a 5.000 pesos, cifra antes no vista, y que será una marca en su gestión.



J. P. Morgan, el banco más prestigioso de EE. UU., relacionó a Petro con el alza de la divisa porque “improvisaba” y con sus trinos ayudaba a “la crisis de confianza”.

“Por allí andan, leí en las redes sociales, diciendo que el presidente tiene que silenciarse porque la crisis económica está muy brava. Quieren un presidente callado, que deje hacer y deje pasar. No, eso no puede ser el presidente de la República”, replicó él ante una multitud que lo aplaudía en Turbo durante uno de los diálogos regionales vinculantes.



Con estos se propone recoger ideas para hacer el Plan Nacional de Desarrollo, que será la hoja de ruta de su administración. Petro se mueve como pez en el agua en la plaza pública, en los territorios. En sus salidas, sus palabras suelen causar emoción entre quienes lo escuchan, aunque la pregunta es cómo transformar lo que allí se dice en políticas públicas que realmente beneficien a la gente. “Es preocupante, si así es la planeación…”, dudó el representante por el Valle Duvalier Sánchez (Partido Verde), quien contó que fue a oírlo al encuentro de Cali.



El presidente Gustavo Petro compratió con el cuerpo de pilotos élite de la Fuerza Aérea. Foto: Presidencia

“Petro está bien orientado, pero le falta rigor y método”, aseguró el expresidente Juan Manuel Santos. “Necesita más organización, más gestión”, añadió. “Es un gobierno muy desordenado”, dijo por su parte Sergio Fajardo, uno de sus rivales en las elecciones.

A solo nueve días de su posesión, el 16 de agosto, dejó plantado al grupo de oficiales y sus familiares en la posesión de su cúpula militar.



"Estaba atendiendo reuniones urgentes privadas de gobierno”, informó la Casa de Nariño. Tampoco llegó a la cena con Joe Biden en un acto social del presidente de Estados Unidos durante la Asamblea de la ONU en Nueva York ni a la fotografía de la Cumbre Mundial de Ambiente de Naciones Unidas (COP27) en Egipto.



Un rasgo que no inquieta a sus seguidores, para quienes lo vital son sus logros. En el Congreso sacó adelante en solo tres meses la reforma tributaria y la ley de ‘paz total’. Además “del Acuerdo de Escazú, los impuestos saludables para cuidar la salud de la gente, el servicio social para la paz en lugar del servicio militar obligatorio”, enumera el senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico, quien cree que se “está reorganizando la casa” y se avanza a buen paso.



David Luna, de Cambio Radical, se queja de la forma en la que esta operando la aplanadora oficialista en el Legislativo: “El senador Roy Barreras irrespeta y calla a todo el que piensa distinto a él o a los intereses del Presidente y su bancada”, dice.

Por su parte, Jairo Libreros, de la U. Externado, destaca la sintonía entre Gobierno y Congreso: “Hay coherencia en la agenda, que es consistente con las promesas de campaña”.



Y además de los proyectos aprobados, el docente subraya los que hacen tránsito: “La reforma política, el Ministerio de la Igualdad, el Código Electoral y el acto legislativo sobre la jurisdicción agraria y ya se anunció la reforma de la salud”.



El presidente Petro y José Félix Lafaurie en la firma del acuerdo Foto: Presidencia

El tema de tierras



En otro plano, la ministra de Agricultura, Cecilia López, califica como un “logro histórico”el acuerdo para adquirir 1,5 millones de hectáreas para entregar a los campesinos. “Es un gobierno de diálogo y concertación”, dijo José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, quien en la campaña fue un implacable contradictor de Petro. López cree que este es el punto de partida para sembrar la paz. Aunque la falta de una respuesta oportuna y contundente al tema de tierras es, sin duda, un gran y preocupante lunar.



Otro de los sellos de estos tres meses es el regreso de la discusión sobre la paz. Petro es un convencido de que solo con una salida negociada con todos los actores armados se progresará. ‘Paz total’ le llama él. En este ítem, además de las herramientas legales que obtuvo en el Congreso, reanudó las negociaciones con el Eln.



“Una acción fundamental en el horizonte de desescalamiento del conflicto armado, como su compromiso con la implementación del acuerdo de paz de La Habana”, dice Carolina Jiménez, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri). Mientras que para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la vuelta a la mesa con el Eln “es uno de los principales logros”.



Desde el Capitolio, se dio todo un evento simbólico para la radicación del proyecto de ley con el que se insta a crear el Ministerio de la Igualdad. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Los ríos de sangre, sin embargo, han seguido corriendo en el territorio. De acuerdo con Human Right’s Watch, durante el tiempo en que Petro lleva gobernando, han asesinado 35 líderes sociales. En la Casa de Nariño explican que es una acción de criminales que se oponen al gobierno de Petro y Francia Márquez. “No hay dudas de que esto es parte de las estrategias para desestabilizar, para generar una zozobra para que la gente no crea en el cambio. Es parte de una estrategia macabra”, aseguró la ‘vice’.



“La política de ‘paz total’ está correctamente orientada a reducir la violencia de los grupos armados criminales”, aunque “falta un diagnóstico de su naturaleza” más preciso, agrega el investigador del Cerac.



En este camino, el Gobierno le dio protagonismo a ‘Iván Márquez’, cuya mención causa escozor. Desde el Presidente, pasando por la Vicepresidenta y el Canciller, hasta el alto comisionado de Paz han hablado de ‘entrampamiento’. Es decir, que es una víctima y no un victimario. Y aunque el tema es profundamente controversial, es de prever que se vuelva a hablar con él. Cosa que muchos no ven con buenos ojos. “Abrir la puerta a renegociar con desertores como ‘Iván Márquez’ es un mal mensaje para el país y peligroso para las negociaciones con el Eln. Los acuerdos son para cumplirlos”, dijo Humberto de la Calle, quien negoció la paz con las Farc. “Que la paz total no sea igual a la impunidad total”, pidió el expresidente Iván Duque.



Varios analistas consideran que la meta de la reconciliación aquí pasa por Venezuela, en donde están ‘Márquez’ y la cúpula del Eln. Por eso, valoran haber reanudado las relaciones.Maduro lo recibió con honores en el palacio de Miraflores. Es “antinatural –dijo Petro– que ambos países hayan estado separados, pues están formados por un mismo pueblo”.



Tras el abrazo, quedó la sensación de que hay mucho que hacer. “La frontera está en manos de las mafias”, dijo Petro. Entre tanto, los vuelos comerciales desde Bogotá a Caracas aún siguen en ‘sala de espera’.

Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Foto: Presidencia

Roces con los empresarios

Pero mientras que la relación con Maduro fluye, y también con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con quien mantiene una línea abierta y respetuosa de comunicación, ha sido tensa con un sector del empresariado. Durante el trámite de la reforma tributaria, incluso el jefe del Estado afirmó que los empresarios no querían pagar impuestos.



“Es inaudito que un presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático, y que ha sido víctima de señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas”, le dijo Bruce Mac Master, de la Andi. Y en no pocas oportunidades José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, ha debido salir a apagar incendios ante la locuacidad de Petro y otros miembros de su gabinete.



El nuevo presidente ha sido particularmente activo en el frente internacional. En Egipto, Francia y Estados Unidos, el Presidente se mostró enfático en dos de sus banderas: la defensa del medioambiente y el clamor por una nueva política antidrogas: “La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado”, dijo en Nueva York. “Si nosotros usamos las reservas de carbón de Colombia, la humanidad muere”, afirmó en París. “La crisis climática es un problema que puede acabar con la vida entera”, dijo en COP27.



En su empeño en defender el medioambiente, el Gobierno arrancó con el mensaje de no firmar nuevos contratos para extraer petróleo, gas y carbón. Una bandera que levantó la ministra de Minas, Irene Vélez, al afirmar que, si las reservas de gas se acababan aquí, se importaría desde Venezuela.

Petro planteó un decálogo para afrontar el calentamiento global. Foto: Cortesía Presidencia

Entre los expertos hay consenso en la necesidad de hacer tránsito hacia el uso de energías limpias, pero no de la noche a la mañana. En especial con la situación financiera actual, pues tres de cada 10 dólares que entran como divisas provienen de la venta de crudo.



Eso explica que, si bien Petro sigue con su discurso, la ministra empezó a matizar y dijo que se habían creado “mitos” mientras que ya Ocampo afirmó, hace unas horas: “Estamos abiertos a nuevos contratos de explotación de hidrocarburos”.



A los grandes desafíos que implican temas como la situación económica o sacar adelante megaproyectos como el de la ‘paz total’, al nuevo Gobierno se le ha sumado la tarea de enfrentar uno de los peores inviernos que haya vivido el país en años.



El Presidente debe enfrentar un fenómeno que ya mató a 204 personas, anegó campos, desbordó ríos, destruyó carreteras y levantó hasta tumbas de cementerios en poblados del Atlántico. La factura social y económica que dejará esto será enorme. “Ya se hizo una transferencia de 2,1 billones de pesos”, respondió Petro.



A manera de conclusión de lo que han sido estos cien días, el profesor Juan Gabriel Gómez, de la U. Nacional, dice: “Lo positivo, la reforma tributaria. Porque es la primera vez que una se acerca a los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad. Y lo negativo, la incertidumbre en materia de exploración y explotación de petróleo y gas; la permisividad frente a las tomas de tierras y los insultos a la Fuerza Pública”.



Mientras que Armando Borrero, sociólogo y experto en derecho constitucional, dice que lo bueno hasta ahora de Petro es que tiene “mucha idea bonita”, pero que lo malo es lo mismo: “tiene mucha idea bonita”.



Pero ¿cómo ven a su nuevo presidente los colombianos? Una encuesta de Invamer Poll señala que Petro perdió 10 puntos en su aprobación, al bajar de 56 a 46 por ciento entre agosto y octubre, y duplicó la desaprobación, que trepó de 20 a 40 por ciento. De hecho, en este lapso quienes están inconformes con su gestión han salido a la calle en tres ocasiones a protestar. La luna de miel fue corta. “Petro sigue teniendo el apoyo de sus seguidores, pero no hay que olvidar que a las urnas no fueron más de 10 millones a votar por Rodolfo Hernández, sino en contra de Petro”, dice el analista Andrés Segura.



Si crece o no su cifra de detractores dependerá sin duda de qué tan bien maneje los múltiples desafíos que tiene. Lo que no se puede negar, independientemente de que sea uno partidario o detractor de Petro, y de las inquietudes y polémicas en torno a sus propuestas, es que estos tres primeros meses del primer presidente de izquierda en la historia de Colombia han sido muy, pero muy intensos.



ARMANDO NEIRA

Editor Político

En Twitter: @armandoneira