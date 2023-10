Sin mención al metro de Bogotá, Colombia firmó 12 acuerdos con China

Aunque el presidente Gustavo Petro insistió en varias oportunidades en que uno de los ejes de su encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, con quien se reunió este miércoles en Pekín, sería la posibilidad de construir un tramo subterráneo del metro de Bogotá, en la declaración conjunta que dieron ambos jefes de Estado, y que consta de 31 puntos, el tema no está mencionado.



En varias oportunidades, diplomáticos chinos dijeron que este no era un asunto de Estado y no se hablaría puntualmente de la megaobra.



No obstante, no se puede descartar que el metro de Bogotá no se haya tratado. Esto si se tiene en cuenta que entre los temas del encuentro que se realizó este miércoles en la madrugada, hora colombiana, se habló de “proyectos de inversión en infraestructura de transporte a nivel nacional y regional, así como sistemas de movilidad urbana sostenible”.



Para el excanciller Julio Londoño, esto se explica porque “son las empresas chinas las que están trabajando en ese tipo de proyectos, no el Gobierno chino”. Tampoco descarta que en la reunión privada no se haya mencionado el metro.

Foto oficial del encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Xi Jinping, 25 de octubre de 2023. Foto: Cancillería de China

Más allá del tema del metro, que algunos analistas y sectores políticos ven como un asunto electoral, sí se fortaleció la relación entre Colombia y China, que es el segundo mayor socio comercial del país, después de Estados Unidos.



De hecho, se firmaron 12 acuerdos de cooperación internacional, entre los cuales se destacan asuntos económicos, educativos, ambientales, científicos y de medios de comunicación.



Según Londoño, los últimos presidentes de Colombia han ido a China, por lo que en el caso del actual mandatario era natural su presencia en Pekín y que las relaciones salieran fortalecidas, más allá del tema del metro. “Pienso que, de todas maneras, la presencia del presidente de Colombia en China, cualquiera que sea su ideología, es un buen aspecto de la política internacional”, aseguró el excanciller, hoy decano de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos del Rosario.

Gustavo Petro a su llegada a China. Foto: Presidencia

Además de la infraestructura de transporte, en la declaración entre Gustavo Petro y Xi Jinping se destacó la relación diplomática de 43 años entre ambas naciones, “basada en el respeto recíproco y el beneficio mutuo, y en pie de igualdad”.



Por lo que se acordó “elevar la relación bilateral al nivel de asociación estratégica”, lo que facilita la cooperación entre ambos Estados y deja a Colombia con mayores posibilidades de colaborar en diferentes campos con el gigante asiático. Esta figura ya la tienen con países como Canadá, Costa Rica, Emiratos Árabes e Irak.



La Franja y la Ruta



Colombia, de otra parte, no se adhirió a la Franja y la Ruta, llamada la Nueva Ruta de la Seda, a la que ya han ingresado 23 países de América Latina.



A su llegada a China, Petro aseveró que esta apuesta comercial “podría ser una oportunidad para Colombia en términos del desarrollo de la infraestructura férrea, que hoy es vital”.



Sin embargo, en la declaración no se mencionó la adhesión del país a este grupo, pero Colombia sí “felicitó al Gobierno de China por la celebración del tercer foro internacional dedicado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y propone crear un grupo de trabajo con la parte china para fortalecer la comunicación y colaboración en aras de fomentar el desarrollo sostenible y la prosperidad común de los dos países”.



Para Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis, no unirse “fue una decisión cautelosa. Cada país tiene sus intereses y la Franja y la Ruta es uno de principal importancia para China. El presidente Gustavo Petro y Colombia también tienen los suyos, pero al parecer no coincidieron del todo. Es muy claro que China no le va a firmar un cheque en blanco a Colombia; China negocia acuerdos beneficiosos para ambas partes”.



El presidente Gustavo Petro recibiendo honores al lado del mandatario chino, Xi Jinping. Foto: Presidencia

Otro de los puntos de la declaración fue la reafirmación por parte de Colombia del principio de ‘una sola China’ y el reconocimiento de la soberanía de la República Popular de China sobre Taiwán. En este sentido, hubo un apoyo de Gustavo Petro a “los esfuerzos del Gobierno chino por materializar la reunificación del país”.



En el encuentro hubo espacio para hablar de la situación en la Franja de Gaza. Ambos países hicieron un llamado a la paz y expresaron su preocupación por la situación humanitaria en Palestina e Israel. En ese sentido, hicieron un llamado a una conferencia de paz, propuesta llevada por el presidente Petro ante la Asamblea General de la ONU, que tenga como resultado un acuerdo de coexistencia de los dos Estados.



También hay compromisos de cooperación “en la lucha contra el cambio climático”. China, uno de los mayores emisores de CO2 del mundo, se comprometió a respetar “el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Acuerdo de París”.



Por último, China felicitó a Colombia por el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, “en beneficio de ambos pueblos y de la paz, la estabilidad y el desarrollo de América Latina”. La declaración cerró con un agradecimiento del presidente Petro por las atenciones recibidas e invitó a Xi Jinping a Colombia.



El mandatario tenía agenda en la madrugada de hoy –hora Colombia– en China y se espera que regrese al país este viernes para estar al frente de las elecciones del domingo.

No se concretó ningún cambio en el trazado del metro

En el balance de la visita del presidente Gustavo Petro a China, que termina hoy, uno de los asuntos que causaron mayor expectativa quedó en el aire: su deseo de concretar cambios en el trazado de la línea 1 del metro de Bogotá.



Este era uno de los temas que, en distintas ocasiones, el mandatario había manifestado que trataría allí. “Tengo una entrevista con el presidente chino el 25 de octubre y son temas de los que hablaremos –no solo de eso– en Pekín. Veremos (...) si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia”, sostuvo hace unas semanas.



Algo que reiteró a periodistas a su llegada al país asiático, cuando le preguntaron sobre el metro de Bogotá. “Obviamente está en el corazón de esa red ferroviaria”, aseguró al referirse a la idea de relanzar esa modalidad de transporte en el país. Sin embargo, al término de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, se conoció una declaración conjunta de 31 puntos, así como la firma de 12 acuerdos de cooperación y en ningún apartado se mencionó el proyecto distrital.



Los acercamientos sobre este asunto los realizó con Xi’an Metro Company Limited y China Harbour Engineering Company Limited, empresas a cargo de la construcción de la línea elevada, con las cuales el mandatario se reunió. Tras esta, volvió a insistir en cambiar el contrato para que un tramo del proyecto sea subterráneo.



“Si la administración distrital quiere, el Gobierno Nacional financiará el 100 por ciento de la primera línea. La firma contratista está dispuesta a allanarse a modificar de común acuerdo el contrato”, señaló Petro, quien afirmó que sería “una tontería” para Bogotá no acoger la propuesta.



Sus declaraciones nuevamente causaron una fuerte reacción de la alcaldesa Claudia López, quien le dijo al Presidente que “no insista” y que “el metro no tiene reversa”.

"El futuro del metro no se decide en China, se decide en Bogotá, en las urnas este domingo. Se hubiera ahorrado el viaje, Presidente.

“El futuro del metro no se decide en China, se decide en Bogotá, en las urnas este domingo. Se hubiera ahorrado el viaje, Presidente. (...) Que les pregunten primero a los bogotanos si quieren que se pare su metro. Es una falta de respeto que le estén preguntando a un gobierno extranjero”, aseguró ayer la alcaldesa, durante la presentación del Plan Parcial Bavaria en Kennedy. También enfatizó que un cambio en el trazado atrasaría el proyecto “al menos una década” e implicaría un valor adicional de 12 billones de pesos.



Al respecto, el presidente Petro le respondió a la mandataria y afirmó que no viajó al país asiático para decidir el futuro del metro de la capital, ya que eso “lo decidirá la ciudadanía”. Añadió que ha “abierto todas las posibilidades financieras, contractuales, jurídicas para que Bogotá tenga el mejor sistema de transporte posible”.



Por su parte, López indicó que el contrato del metro “no lo firma la Nación” sino la Alcaldía. Esto coincide con las explicaciones de expertos consultados por EL TIEMPO, quienes dijeron que la incidencia del Gobierno en la contratación jurídicamente no es posible.



“El contrato firmado por la Empresa Metro y el consorcio chino solo puede ser modificado por las dos partes. No lo pueden hacer los presidentes, ni siquiera la alcaldesa podría hacerlo”, afirmó Luis Guillermo Dávila, experto en contratación.



Añadió que los actores políticos “pueden hacer recomendaciones” y estas “podrían ser evaluadas por las partes del contrato para efectos de decidir si las atienden”. Lo cual quiere decir que solo se podría llegar a modificar si hay un común acuerdo entre Empresa Metro (alcaldía) y el consorcio chino Metro Línea 1.



Cabe resaltar que la Nación aporta alrededor de 15 billones de pesos de los 22,3 billones necesarios para la financiación del proyecto (a precios del 2017).

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA