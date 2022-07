Gustavo Petro, presidente electo, hasta el momento, ha designado a ocho siete ministros para su gabinete. Sus determinaciones no son un asunto menor, ya que las personas que dirijan las carteras tendrán que darle rumbo a las propuestas de gobierno en los próximos cuatro años.



Las mujeres encabezan la lista de nombramientos con cuatro de ellas en primer renglón y tres hombres. Algunos de ellos, cercanos a lo que se ha denominado el 'petrismo' y la administración del líder del Pacto Histórico.

Cabe mencionar que Petro fue alcalde de Bogotá y durante su gestión sumó a personas que se han mantenido cercanas a su movimiento, bien sea, a la Colombia Humana, o a la coalición de gobierno del Pacto Histórico, la cual respaldó su aspiración presidencial.



El designio de la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible es muestra de los vínculos al petrismo, pues Susana Muhamad fue la Secretaria de Ambiente durante la alcaldía de Petro.



Esta ambientalista y politóloga de Los Andes tuvo a su cargo el desarrollo del Plan de Cambio Climático de la capital del país y desde que fue nombrada para encabezar el Ministerio de Medio Ambiente ha dado muestras de su afinidad a las ideas de gobierno del presidente electo.



Muhamad está de acuerdo con la suspensión del fracking en Colombia y la puesta en marcha de un plan de seguridad energética.



Lo mismo sucede con la MinSalud designada, Carolina Corcho, que también hizo parte de la Administración del entonces alcalde de Bogotá. Actualmente, replica su posición en el sector de salud y acompaña el proceso de empalme entre el gobierno entrante y el equipo delegado por el presidente Iván Duque.



Tal parece, que el presidente electo ha optado por nombrar en algunas carteras ministeriales a personas que podrían ser catalogadas como miembros del petrismo y que están en la línea del progresismo.



Aunque algunas personas cercanas a Petro, comentan que el presidente electo avanza en la conformación de las carteras a partir del análisis y consideración de la experiencia y capacidades de los postulados.



Un reflejo de ello es el nombramiento del exprecandidato presidencial, Alejandro Gaviria, que fue delegado para liderar el Ministerio de Educación.



"(...) Tiene como retos lograr la educación superior pública y gratuita; lograr centros de excelencia universitarios públicos centrados en la investigación; aumentar sustancialmente el número de niños y niñas en el preescolar...", dijo Petro tras anunciar su decisión.

El ministro de Salud delegado junto al presidente electo Gustavo Petro. Foto: EL TIEMPO

No es un secreto que Gaviria tuvo diferencias con Petro durante la campaña presidencial. Principalmente, las propuestas de economía fueron tema de discrepancia. Aunque, en la segunda vuelta, el exministro de Salud se acercó a la concertación del líder del Pacto Histórico y, tras su triunfo, se mostró cercano a la iniciativa del 'Gran Acuerdo Nacional'.



Gaviria fue ministro de Salud durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Además, fue cercano a la campaña del excandidato presidencial Sergio Fajardo, pero no reservó sus diferencias con la coalición de la Centro Esperanza y finalmente dio un paso hacia las toldas del Pacto.



Ahora bien, se habla de que Petro habría tenido en cuenta su experiencia en el sector de educación para nombrarlo como su ministro. Gaviria fue rector de la Universidad de Los Andes y tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California.



Por el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el nombramiento del canciller Álvaro Leyva, fue catalogado como "un acierto" por varios miembros de la esfera política del país.



Leyva fue muy cercano a los movimientos de izquierda que propugnaron por la negociación pacífica con grupos armados, pero, no se puede decir que sea un alfil del petrismo, más bien, hace parte de la línea de la política tradicional.



Para su nombramiento, se dice que Petro tuvo en cuenta su basta experiencia en políticas exteriores y su asesoría en temas de mediación con grupos subversivos, pues el presidente electo tiene como objetivo establecer una "cancillería de la paz", que esté centrada en el diálogo y la concertación.



Otro renglón en la lista de las designaciones en las carteras ministeriales es José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda designado. Actualmente, repite su cargo, pues también fue ministro de este sector durante el gobierno de Ernesto Samper.



Su conocimiento en el ámbito económico es innegable. Entre sus últimos cargos está su desempeño como Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y también fue Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales.



Aunque su nombramiento se asomó como una sorpresa, pues a Ocampo no se le ha visto cercano a las toldas de Petro ni del sector de la izquierda y centroizquierda, no obstante, ya ha mostrado su postura sobre temas trascendentales como la reforma tributaria para el próximo gobierno.



Así las cosas se puede plantear que Petro si bien hasta ahora ha decidido apostarle más a las mujeres para su gabinete, es un hecho que también está equilibrando las cargas entre sus fieles alfiles petristas y personas con cierta cercanía a su propuesta de Gobierno, pero con claros conocimientos en el sector que van a manejar.

REDACCIÓN POLÍTICA