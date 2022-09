El presidente Gustavo Petro culminó en la noche de este miércoles una agitada agenda en Nueva York, a donde llegó el domingo pasado. Y terminó con una cena a la que fue invitado, al lado de otros mandatarios, por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.



Fue su primera salida internacional en la que los temas que abordó giraron principalmente alrededor del fracaso de la lucha contra las drogas, el cambio climático y, por ende, la defensa de la selva amazónica.

La agenda del mandatario comenzó ayer con una reunión de trabajo con los miembros del Americas Society/Council of the Americas, tuvo encuentros bilaterales, intervino en el foro ‘Latinoamérica, EE. UU. y España en la economía global’ y en el Climate Champions Forum.



Precisamente al intervenir en el foro ‘Latinoamérica, EE. UU. y España’ dijo que si bien hoy su gobierno tiene un mayor margen de maniobra, admitió que no durará mucho.



Agregó que ha logrado cambiar el lenguaje de la polarización y lo consideró como uno de los hechos importantes.



“El simple hecho de entrevistarme con Uribe, con ciertas figuras que son de la oposición, pero que venían gobernando el país, le quitó esa pugnacidad de la política colombiana por lo menos durante los próximos meses”, dijo Petro.



El mandatario también destacó ayer que “el proletariado del narcotráfico es cada vez más consciente de que está haciendo el papel de tonto”, porque “ahora ellos ponen los muertos y la riqueza queda afuera”, por lo cual “se están dando cuenta de que un camino probable es el de negociar con la justicia”.



Explicó que el conflicto en Colombia ha variado y “es cada vez más narcotraficante y el narcotráfico es cada vez más multicrimen y cada vez son más lejanos los referentes políticos, propios del conflicto, que eran muy fuertes hace 20, 30 o 40 años y hoy son, apenas, un eco”.



Sobre la posibilidad de que este lunes se encuentre con el presidente Nicolás Maduro en la apertura de la frontera, dijo que “eso no está en este momento en la agenda”.



Petro también reiteró que intenta “llevar el diálogo con los Estados Unidos a un eje diferente, que es el tema de la crisis climática, y de ahí la importancia de la selva amazónica”.



En cuanto a las negociaciones con el Eln, dijo que está tratando de “retomar el proceso en el punto en que lo dejó el expresidente Santos y volver a establecer unos protocolos, los países garantes y continuar” donde fue suspendido.



Al intervenir en el ‘Foro de resiliencia y la carrera hacia el cero’ habló de la crisis climática, de una economía descarbonizada y de la necesidad de virar hacia las energías limpias.



Al cierre de esta edición, el mandatario participaba en la cena privada invitada por Biden. Petro tiene previsto regresar hacia el mediodía de hoy a Colombia.



