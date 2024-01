La semana del Gobierno en el Pacífico estuvo marcada por crisis de incendios forestales

El presidente Gustavo Petro termina este sábado 27 de enero la segunda edición del Gobierno con el Pueblo, que se realizó en el litoral Pacífico.



En esta ocasión, la crisis causada por los incendios forestales en Santander, Bogotá y otras zonas del país se llevó toda la atención. Incluso, como comentaron algunos altos funcionarios, a pesar de que los consejos de ministros eran para tratar la situación del Pacífico, gran parte se destinaron para definir la ruta a seguir para tratar la dura contingencia causada por las altas temperaturas.



Tanto así que un grupo importante de los ministros, Susana Muhammad (Ambiente), Luis Fernando Velasco (Interior) e Iván Velásquez (Defensa), se bajaron de la ronda presidencial este viernes y se fueron ayer a Bogotá para atender la contingencia. El mandatario les ordenó volver a la capital para asumir la tarea, que el día anterior habían asumidos sus viceministros.



Esto fue muy diferente a La Guajira, donde se realizó la primera edición. Allí jornadas de gobierno se enfocaron enteramente en el departamento.



El fenómeno del niño anunciado en julio del año pasado fue el que marcó el nuevo intento presidencial por gobernar desde las regiones. El mandatario hizo varias menciones a esta situación, sobre todo en su cuenta de X.



Con varios trinos, el mandatario cuestionó que ya se había anunciado los posibles efectos de la ola de calor pero que había falta de preparación por parte del nivel local. Tal fue la situación frente a los incendios que incluso el mandatario rompió con la agenda ordinaria destinada al Pacífico para hacer una breve rueda de prensa sobre la situación.



Más allá de estas particularidades, la agenda del primer mandatario mantuvo un esquema muy parecido en todos de estadía en el Pacífico. Se celebraron encuentros con la poblaciones de Barbacoas, Guapo, Timbiquí, El Charco, entre otras en las que el esquema fue el mandatario escuchaba las autoridades civiles y luego voceros del pueblo pasaban a exponer los problemas de la región y sus peticiones. Luego, la vicepresidenta Francia Márquez, que tuvo un papel preponderante en esta visita, tomaba la palabra, y por último el Presidente hablaba en un discurso que ya se ha vuelto tradicional.



En estos, la mayoría de las veces el mandatario lanzaba duros comentarios ante el abandono histórico de la región. Incluso, llegó a comparar lo ocurrido en Haití para decir que la desatención estatal de estas zonas se debía a un intento de venganza en contra de la población afro.

Asimismo, el Presidente usó los espacios para referirse a situaciones del acontecer político nacional.



Además de los incendios, la visita del presidente estuvo signada por la suspensión de manera cautelar del canciller Álvaro Leyva por parte de la Procuraduría. Esto debido a posibles irregularidades en el manejo de la licitación de los pasaportes. El mandatario no dudó en lanzar duros comentarios en contra de los órganos de control, pero sobre todo a Margarita Cabello por la decisión. El argumento de Gustavo Petro es que dichas suspensiones vinieron justo cuando el país afronta una dura emergencia.



“Tenemos que pedir ayuda internacional a Estados Unidos, a la Unión Europea, con las entidades del caso para que lleguen aviones y nos ayuden como nosotros hemos ayudado. Y, dónde está el canciller, suspendido”, fue el comentario del gobernante nacional, que también tuvo cuestionamientos contra la Contraloría por suspender al director de la UNGRD, Olmedo López.

Similitudes y diferencias



Un hecho muy similar entre las ediciones de la Guajira y el Pacífico fue la expectativa por un decreto. En el primer caso, el mandatario había anunciado en la previa que iba a emitir un decreto de emergencia económica y social. Por otro lado, en esta nueva ocasión se está a la espera de que Presidencia publique el decreto de catástrofe natural.



Por otro lado, hay un clima diferente. En julio, cuando se celebró el primer Gobierno con el Pueblo, se avecinaban las elecciones regionales de octubre. Gran parte de los eventos se leyeron en clave electoral, se llegó a plantear una marcha por Riohacha. Incluso, el jueves antes del cierre, hubo un amplio mitin en la playa de Riohacha que recordó mucho a los eventos de campaña que celebró en 2022. En tarima, el mandatario hizo mención de la semejanza. Tanto que terminaron con concierto. En tarima estuvo Silvio Brito.



Fue en ese mismo evento en la capital de La Guajira que se hizo oficialmente la firma del decreto que estableció a la vicepresidenta Francia Márquez como ministra de la Igualdad. Por otro lado, en cada uno de los eventos había una amplia presencia de población civil y había amplios vitores frente al presidente.



En cuanto al Pacífico, el liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez se ha consolidado. Incluso, cuando el primer mandatario faltó al primer evento de la agenda, en Barbacoas, Márquez tomó la vocería y dio muestras de la acogida que tiene en esta zona del país. Se puede decir que su presencia evitó que las ligeras rechiflas ante el desplante presidencial no pasaran a mayores.



En cambio, en el Pacífico no se sintió el mismo fervor de hace seis meses. Las recepciones no tienen la misma emoción que tuvieron en La Guajira. Asimismo, ya se dan mayores reclamos en contra del ejecutivo. En la primera jornada se hizo una reunión con la comunidad en Tumaco y un líder tomó la voz para hacer cuestionamientos a la forma en que el Gobierno ha asumido la situación en el Pacífico.



La 'toma’ del Pacífico terminará este sábado con un evento de clausura en Quibdó. Luego, se espera que el Presidente regrese a Bogotá, donde se pondrá el frente de la emergencia por los incendios.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO AL PACÍFICO