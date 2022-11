Durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro, los colombianos tienen una imagen positiva del jefe de Estado, aprueban su gestión y, además, se sienten optimistas.



Así lo reveló la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CM&, la cual fue divulgada este jueves en la noche.



(Además: Petro habla del precio del dólar y responde a quienes lo culpan por el alza)

En total se hicieron 11 preguntas a 1.068 ciudadanos sobre la gestión de Petro y los principales temas que les preocupan a los colombianos.



Puntualmente sobre la imagen del mandatario, para el 61 por ciento de los encuestados es positiva, mientras que para el 23 por ciento es negativa.



(También: Presidente Petro asegura que Eln ya tiene listo su equipo negociador)



A las personas también se les preguntó sobre la vicepresidenta Francia Márquez en esta materia y el 63 por ciento dijo tener una imagen positiva y el 22 negativa.



Sobre la aprobación de la gestión del presidente Petro durante sus casi 100 días de gobierno, el 62 por ciento la aprueba, mientras que el 26 por ciento no.



De otro lado, a las personas se les preguntó si creen que el país va por buen o mal camino. El 52 por ciento considera que sí y el 35 por ciento considera que no.



(Le puede interesar: Impuestos a iglesias: se cae definitivamente artículo de la tributaria)



En cuanto a los temas que están en la agenda del país, tanto del Gobierno Nacional como de los colombianos, los resultados reflejan que la ciudadanía se siente optimista.



Por ejemplo, frente a la economía, el 47 por ciento es optimista; en empleo, el 50 por ciento; relaciones internacionales, el 58 por ciento; protección del medioambiente, el 67 por ciento; 'paz total', el 53 por ciento; eliminación del hambre, 50 por ciento; medidas para controlar el costo de vida, 46 por ciento; lucha contra la corrupción, 51 por ciento; lucha contra la delincuencia, 48 por ciento; la salud, 56 por ciento; educación, 66 por ciento y la cultura, 64 por ciento.



También se preguntó a los colombianos si creen que el jefe de Estado se preocupa por ellos. El 56 por ciento dijo que sí y el 29 por ciento que no.



A la pregunta si quieren que el presidente Gustavo Petro le vaya bien, el 83 por ciento dijo que sí mientras que el 5 por ciento aseguró que no.



De igual forma, la encuesta indagó sobre cómo creen las personas que será Colombia cuando Petro deje la Casa de Nariño. En cuento a violencia, el 52 por ciento considera que será un país menos violento. Acerca de riqueza, el 38 por ciento cree que será un país más rico y sobre seguridad, el 49 por ciento asegura que estará mejor.



Por último, se preguntó si creen que el presidente Gustavo Petro se preocupa por la alimentación de los niños de los colegios. El 67 por ciento afirmó que sí y el 15 que no.



(En otras noticias: 'No tiene que cargarle la maleta al Presidente': congresista a general Sanabria)

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&

FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&

UNIVERSO EN ESTUDIO: Mujeres y hombres de 18 años o más, residentes en los municipios de Colombia

DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple. La estratificación separa las ciudades principales del resto de municipios en cada región. En la primera etapa de muestreo se seleccionaron municipios y en la segunda etapa de muestreo se seleccionaron hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico). Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar. Las regiones geográficas conformadas fueron: (1) Bogotá: Bogotá D.C.; (2) Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre; (3) Centro: Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Huila y Tolima; (4) Oriente: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander; (5) Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle Del Cauca, Caquetá y Putumayo

TAMAÑO DE MUESTRA: 1.068 casos

MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 3,0% y 95% de confianza

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Imagen del presidente Gustavo Petro

PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 11 preguntas

PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 4 a 10 de noviembre de 2022

TECNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta telefónica en hogares

Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral. Este informe atiende los lineamientos de la norma ISO 20252:2012