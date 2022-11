La encuesta Polimétrica de Cifras y Conceptos midió la percepción de los ciudadanos sobre el presidente Gustavo Petro.



Tres meses después de haberse posicionado, el 62 por ciento califica su imagen como favorable mientras que el 31 por ciento piensa que es negativa.



En esta área también hubo un tercer aspecto que analizó si los colombianos conocían a su mandatario: el 7 por ciento de los encuestados dijo que no.

El sondeo, además, determinó la favorabilidad por sexo, siendo los hombres los que más aprueban al Presidente con un 65 por ciento. Las mujeres, por su parte, lo respaldan con un 59 por ciento.

Encuesta de Cifras y Conceptos sobre la favorabilidad del presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía

Seguido a esto, en la medición se determinó la favorabilidad por grupos de edad. Allí se evidenció que el mandatario genera mayor aprobación en los jóvenes entre 18 a 25 años, con un 73 por ciento.



Luego está el grupo etario de 26 a 35 años que aprueba la imagen de Petro, con un 72 por ciento. Después se encuentra la población de 46 a 55 años con un 62 por ciento, las personas entre 36 a 45 años con un 53 por ciento y los encuestados de 56 a 65 años con un 54 por ciento.



Histórico favorabilidad de los presidentes



En la encuesta se analizó el histórico de favorabilidad que los últimos tres presidentes de Colombia han tenido en sus 100 primeros días de gobierno (2014-2018-2022).



El mandatario Gustavo Petro es el que tiene la mayor aprobación con 62 por ciento, le sigue el expresidente Juan Manuel Santos con un 43 por ciento y finalmente está Iván Duque Márquez con un 33 por ciento.



En cuanto a la desfavorabilidad en esa primera fase de mando, el que se lleva el primer puesto es Iván Duque con un 65 por ciento, seguido de Juan Manuel Santos con un 53 por ciento y el hoy presidente Gustavo Petro se ubica en un 31 por ciento.

Histórico de favorabilidad de los presidentes. Foto: Cortesía

Sobre el interrogante de si el presidente Gustavo Petro cumple sus expectativas en los primeros 100 días de mandato, el 35 por ciento definió que su gobierno era 'bueno y comprometido', el 16 por ciento lo calificó como 'aceptable', el 17 por ciento lo caracterizó como 'mal gobierno e inexperto' y el 4 por ciento dijo que era 'desastroso'.



También se les preguntó a los encuestados sobre lo que pensaban frente a las propuestas de Petro, específicamente indagaron sobre las que más conocen y si las comprenden.



​

De esta manera, se reveló que la más distinguida es la reforma tributaria: el 78 por ciento expresó que sí la conocía mientras que un 22 por ciento dijo que no se les era familiar. Le siguió el proyecto de 'paz total' con un 68 por ciento.



Sin embargo, la reforma tributaria también ocupa el primer lugar entre las iniciativas que la gente conoce pero no entiende, con un 78 por ciento. De igual manera, la 'paz total' se lleva el segundo lugar en esta evaluación, pues más del 80 por ciento de los encuestados la concibe, pero no la comprende.



En cuanto a estar de acuerdo con el proyecto de recaudación tributaria, el 65 por ciento de la población reveló estar a favor mientras que un 35 dijo que lo desaprueba. Le sigue la 'paz total' con un 84 por ciento de perspectiva positiva y un 16 por ciento de evaluación negativa.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA