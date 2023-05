El presidente Gustavo Petro compareció en el Congreso español de los Diputados como parte de su visita de Estado a España, la primera desde que llegó al poder el pasado agosto. En el inicio de su intervención, los diputados ultraderechistas de Vox abandonaron el pleno al considerar que el recibimiento al mandatario colombiano constituye una "alfombra roja" y eso supone "el blanqueamiento" de "un terrorista no arrepentido".

No solo no quisieron escuchar su discurso, también lo criticaron fuertemente en distintos medios. "Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España, ha insultado a España", expresó Santiago Abascal, presidente de Vox, a la prensa de ese país.

Arnaldo Otegi es conocido en España por ser parte del grupo ETA político-militar antes de incursionar en la política bajo la ideología socialista.

En esa línea, Abascal acusó al presidente Petro de "tener un pasado de sangre que no se puede ocultar" porque, según él, "ha dejado dolor y muertos en Colombia".

El Jefe de Estado calificó como un agravio lo dicho: "Esto no es un insulto a mí, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación".

Esto no es un insulto a mi, es un insulto a Colombia, dado que el voto popular y la Constitución me hacen el representante de la Unidad de la Nación. https://t.co/B5AklpiYhU — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 4, 2023

Petro ya había respondido este miércoles a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal que la marcha de los diputados de ultraderecha de Vox del Congreso español, antes de su discurso, se debió a que "mi palabra clama por la libertad".



"Se van porque mi palabra clama por la libertad, la paz y la democracia", dijo ante la denuncia en redes de la senadora Cabal, en la que reproducía un vídeo de los diputados de ultraderecha abandonando el Congreso.

"Sí, Mafe (María Fernanda Cabal) la bancada que se deja seducir del fascismo latinoamericano. A ella tu le dijiste que soy amigo de Pablo Escobar y que soy un terrorista. Ese es el efecto de la calumnia y de la insidia. Se van porque mi palabra clama por la libertad, la paz y la democracia", señaló poco después.

Si mafe la bancada que se deja seducir del fascismo latinoamericano. A ella tu le dijiste que soy amigo de Pablo Escobar y que soy un terrorista. Ese es el efecto de la calumnia y de la insidia.



Se van porque mi palabra clama por la libertad, la paz y la democracia. https://t.co/XLzwGZ5Ocl — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 3, 2023

