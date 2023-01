Este sábado, desde Cali, el presidente Gustavo Petro anunció que en las sesiones extraordinarias del Congreso pedirá una adición presupuestal con el propósito de lograr un nuevo subsidio.



Se trataría de un apoyo para alimentación y educación, según dijo el Presidente, y estaría dirigido para 100.000 jóvenes de sectores populares.

"Lo vamos a presentar, porque es la plata que viene de los impuestos que crecieron a partir de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado”, explicó Petro durante un encuentro con jóvenes en Cali este 28 de enero.



Añadió que los recursos que se logren serán destinados “a la mamá, joven ella, que tiene el niño y no tiene hoy con que llevarle la leche; pero también, dándole comida a ese joven que se atrevió a salir a la calle para gritar dignidad, a los campesinos sin tierra, a ver si es posible que tengan tierra, a la educación, a ver si es posible que hagamos saltar la muralla de la universidad para que se convierta en puertas abiertas para la juventud”.



En la reunión, organizada por líderes juveniles y la iniciativa 'Compromiso Valle', el jefe de Estado agregó que el proyecto es un reto, “1000.000 no son toda la juventud, pero sí vamos a la parte donde está la cicatriz, quizás, a esos 100.000 jóvenes a los cuales los seduce la violencia, incluso, porque no ven alternativa alguna”.



De otro lado, el primer mandatario volvió a hacer alusión a la liberación de jóvenes presos por desmanes en las protestas y dijo que para abrir el camino a los 100.000 jóvenes que recibirían el subsidio hay que pedirle al Estado “que nos permitan que esos jóvenes que hoy están presos nos ayuden a organizar, como voceros de paz, a estos 100.000 jóvenes en una gran fuerza de paz y puedan demostrar que es posible que la juventud de Colombia pueda vivir en Colombia”.