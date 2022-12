Desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, durante un acto de ceremonia por el ascenso de 42 integrantes de la Fuerza Pública, el presidente Gustavo Petro se refirió al reemplazo de los aviones Kfir que están en funciones en la Fuerza Aérea.



Sus declaraciones se dieron frente al ministro de Defensa, Iván Velásquez; el fiscal general, Francisco Barbosa; el director de la Policía, Henry Sanabria, y el resto de la cúpula militar.



(Lea: 'A Colombia entraban 15.000 millones de dólares': Petro sobre narcotráfico)

En el marco del encuentro, el presidente Gustavo Petro esta ceremonia de ascensos "es un síntoma de la construcción de una Fuerza Pública respetuosa de los DD. HH y el estado social de derecho".



En ese sentido, el mandatario habló de un "enorme respaldo político" en el Senado, que aprobó el pasado viernes los ascensos de estos nombres puestos a consideración del Gobierno.



(Además: Estos son los oficiales de las FF. MM. y la Policía que ascendieron a general)



Como dato de contexto, el propio Petro destacó que, dentro de los 42 generales premiados, hay tres mujeres y "ascienden personas de todas las ramas de la Fuerza Pública".

Y, para resaltar la renovación que plantea en la Fuerza Aérea, el gobernante añadió que "los fines constitucionales implican unos instrumentos para que seamos capaces de hacer respetar la soberanía nacional".



(Lea también: Aumento en tarifa de transporte público: no rotundo de Gustavo Petro a la medida)



En ese sentido, el mandatario aseguró que, debido a este recambio en la maquinaria va a recibir gratitud: "Las esposas de los actuales pilotos me lo van a agradecer mucho", señaló.



Finalmente, el diagnóstico del presidente durante su alocución sobre esta compra fue el de una "inversión billonaria y estratégica" que no afectará a las finanzas públicas en el presente catalogó durante su alocución.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO

REDACCIÓN POLÍTICA