Presidente Petro anuncia ingreso de Colombia a las economías del Pacífico

El presidente Gustavo Petro regresará esta semana a Estados Unidos con el objetivo de inscribir a Colombia en el grupo de las economías más importantes del Pacífico.



Esta vez, el viaje del mandatario colombiano, quien estuvo en Estados Unidos hace dos semanas, tiene como propósito participar en una reunión de líderes de la Cuenca del Pacífico, organizada por Estados Unidos y en la cual participarán importantes líderes mundiales.



(Además: Reformas sociales del presidente Petro van a paso lento en el Congreso, ¿qué pasa?)

“Ahora nos reuniremos con Estados Unidos, China y otros países de América y Asia en California para inscribir a Colombia en las economías del Pacífico, la región económica más importante del mundo”, aseguró este domingo el jefe del Estado en su cuenta de X (antes Twitter) al compartir una noticia en la cual una agencia internacional anunció su presencia en el evento, que se inicia mañana, en territorio norteamericano.



(Lea: 'El Gobierno debería examinar un timonazo en la paz total y dedicarse a fondo al Eln')

Facebook Twitter Linkedin

Joe Biden destacó que Colombia es la 'piedra angular' de la región. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro será uno de los participantes en la edición número 30 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Apec), el cual liderará su homólogo estadounidense, Joe Biden, con quien el mandatario se cruzó hace dos semanas en Washington durante una cumbre de líderes del hemisferio occidental, también convocada por el mandatario norteamericano.



De conseguir el ingreso de Colombia a este grupo, sería un importante logro, teniendo en cuenta que el país busca la membresía desde 1995. El país ha participado en otras oportunidades en dicho evento, en calidad de invitado.



(Le puede interesar: Cepeda sobre Eln: ‘Hablaremos de financiación solo si está ligada al fin del conflicto’)

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Y no es un hecho menor que Colombia ingrese a este grupo, teniendo en cuenta que, según informó la agencia Efe, este foro representa el 60 por ciento del PIB mundial, casi la mitad del comercio global y agrupa al 40 por ciento de los habitantes del mundo.



La cumbre, que se llevará a Cabo en San Francisco, espera congregar a líderes de la mayoría de las 21 economías de los miembros del Apec, el cual está conformada por Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Corea del Sur, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.



Quien también confirmó su asistencia fue el presidente de China, Xi Jinping, con quien el mandatario colombiano se reunió hace unas semanas en Pekín.



De hecho, en el marco de este evento se prevé una reunión entre Biden y Jinping, dos de los líderes mundiales con mayor relevancia en la actualidad. Ambos mandatarios se reunirán el miércoles en San Francisco.



(En otras noticias: ¿Qué hablaron Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez en Bogotá? / En Secreto)



Hasta anoche, no se había confirmado la agenda del mandatario en territorio estadounidense y cuáles serían las reuniones que sostendría con otros mandatarios, lo cual no se descarta.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA