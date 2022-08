Durante la instalación del nuevo gobierno, el presidente Gustavo Petro se refirió sobre el rumbo para diferentes sectores en el país. También habló sobre problemáticas que aquejan al país como el narcotráfico.



Insistió en su intención por lograr la denominada 'paz total' y darle un sentido más amplio al cuidado del medioambiente. Además, el presidente afirmó que habrá nuevas tareas para los militares, las relaciones internacionales tendrán que establecer lazos más estrechos y, según él, el Estado liderará una lucha contra el hambre.



A continuación el panorama que planteó con su discurso:

1. Reforma tributaria

‘Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos’



Uno de los mensajes claves del presidente Gustavo Petro en su discurso de posesión fue su compromiso para erradicar la desigualdad.



Se apoyará en un plan que le permita hacer una mejor redistribución de la riqueza y eso tiene nombre propio: una reforma tributaria, que está prevista para ser radica a las 11 de la mañana de hoy en el Congreso.



La idea es que fruto de esa reforma se logren conseguir 25 billones de pesos y que otros 25 se obtengan de la lucha contra la evasión.



“Primero, reducir exenciones al impuesto de renta a personas naturales y empresas. Segundo, bajar la tarifa del impuesto de renta a empresas para 95 por ciento de las empresas y tercero, el combate frontal a la evasión”, dijo hace unos días el nuevo director de la Dian, Luis Carlos Reyes.



“Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos, en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos”, señaló Petro en su discurso.



Es claro que esta iniciativa, que es una de las grandes prioridades del nuevo gobierno tendrá que hacer su tránsito en el Congreso y, de todas maneras, comenzará a regir a partir del 2023.

2. Mirada de América Latina



‘La unidad de la región no puede ser retórica. Hoy necesitamos estar juntos’



Otro de los puntos que tocó Petro durante su investidura fue la unidad de América Latina y el desarrollo de mecanismos de integración entre las naciones de la región. El nuevo Presidente dijo que la cohesión “no puede ser retórica”.



“Hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca. Como dijo alguna vez Simón Bolívar: ‘La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros’. Que se acabe la división de América Latina”, acotó.



El nuevo inquilino de la Casa de Nariño, quien ya ha mostrado sintonía con dirigentes como los de Chile, Argentina y México, abogó para que los países de la región desarrollen más mecanismos de cooperación e hizo un llamado a la unión para enfrentar los desafíos que tiene la región.



Específicamente, Petro habló de desarrollar proyectos conjuntos latinoamericanos en áreas como la investigación científica, progresar en mejores servicios de salud, trabajar en la conexión de redes eléctricas, entre otros temas.

3. Mensaje a la oposición



‘En mi gobierno no serán perseguidos los opositores políticos’



En medio de su discurso de posesión, el presidente repitió una frase en la que insistió también a lo largo de su campaña por la jefatura del Estado y es que en su administración no habrá “persecución” a la oposición política, la cual, hasta el momento, está representada por cuatro fuerzas: el Centro Democrático y la Liga de Gobernantes Anticorrupción, presentes en el Congreso, y los partidos Verde Oxígeno y el Movimiento de Salvación Nacional, los cuales, aunque no tienen congresistas, manifestaron su intención de ubicarse en esa orilla ideológica.



Pero el nuevo mandatario no solo se refirió a la oposición, sino que dijo que en su gobierno no habrá oposición a la prensa.



A propósito de la oposición, el Centro Democrático anunció que piensa hacer hoy uso de su derecho a réplica. Aunque hasta anoche no estaba clara la hora en la que se haría, lo que sí estaba definido es que las encargadas van a ser las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

4. Cambios en la lucha contra el narcotráfico

‘La guerra contra las drogas fracasó. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caiga asesinado (...) o, más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita a Colombia vivir en paz?’



Este tema sin duda será uno de los más espinosos por el cúmulo de intereses que toca. El mandatario advirtió del fracaso de la lucha contra las drogas en los últimos 40 años, ante lo cual propuso un cambio de enfoque.



Es claro que el Presidente puede promover internamente las reformas necesarias para buscar una política diferente y que para ello podría intentar su aprobación en el Congreso, donde tendría mayoría. No obstante, a nivel internacional, el cambio exigiría el concurso de otros países, tanto productores como de las naciones consumidoras como Estados Unidos, que se han mantenido en sus políticas de lucha contra el narcotráfico.



De hecho, recientemente integrantes del Congreso de EE.UU. advirtieron que un cambio en tales políticas podría llevar a una reducción del apoyo al país. Igualmente jugarían en contra de la lucha contra el narcotráfico el poder económico de los carteles y la debilidad de la frontera con Venezuela por donde salen los cargamentos de coca.

5. La agenda del nuevo gobierno para lograr la paz total



‘Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz’



Petro insistió en su discurso en trabajar de forma “incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia. Este es el gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado”.



El nuevo gobierno tendrá que acudir a reformas en el Congreso de normas como la Ley 418 o de orden público para crear el marco que permita que el Eln pueda entrar a una negociación de paz y se le concedan beneficios de la justicia transicional.



Los cambios más profundos se tendrían que dar para poner en marcha el llamado acogimiento, que apunta a desmantelar las organizaciones criminales que legalmente no pueden recibir beneficios distintos al sometimiento a la justicia y rebajas de hasta la mitad de la pena por los delitos que hayan cometido.



Además de que los cambios deben pasar por el Congreso, a esas reformas les quedaría pendiente la revisión de la Corte Constitucional, que ya en el pasado ha tumbado beneficios concedidos a grupos ilegales. De fondo, los cambios deben además asegurar que quienes reciban los beneficios no regresen a la ilegalidad.

6 . Militares a la obra



‘Volveremos a construir distritos de riego con el Ejército’



Petro no se refirió a la desaparición del Esmad o el traslado de la Policía al Ministerio del Interior, pero sí dijo que va a modernizar las fuerzas de seguridad del país. Además, indicó que el Ejército volverá a “construir distritos de riego y casas campesinas y caminos vecinales” y añadió: “Los helicópteros y los aviones, las fragatas, no solo sirven para bombardear o disparar”.



Como jefe del Estado, Petro es el comandante de las Fuerzas Militares y puede determinar sus actividades. De hecho, las fuerzas cuentan con equipos de ingenieros militares que ya han probado su experiencia en la construcción de puentes y carreteras en el país. Y la Fuerza Aérea tiene naves medicalizadas que realizan operaciones humanitarias como el traslado de enfermos.



De hecho, en pandemia, la FAC apoyó labores relacionadas con traslado de equipos para la atención de enfermos de covid-19. Petro tendrá que lograr que comunidades que desconfían de la Fuerza Pública no se opongan al ingreso de uniformados a cumplir labores sociales.

7. Amazonia

‘Disminuyan deuda y gastaremos en salvar vida humana’



El tema del medioambiente y, en particular, de la Amazonia fue uno de los ejes de la intervención de ayer. Petro afirmó que “uno de los pilares del equilibrio climático y de la vida en el planeta es la selva amazónica” y se preguntó dónde está el “fondo mundial” para salvarla.



Planteó “convertir a toda la población que hoy habita la Amazonia colombiana en una población cuidadora de la selva, pero necesitamos los fondos del mundo para hacerlo”. Para ello, propuso “cambiar deuda externa por gastos internos para salvar y recuperar nuestras selvas, bosques y humedales” y que se disminuya “la deuda externa” y gastar “el excedente en salvar vida humana”.

8. Descentralización de la administración



‘Les prometo que vamos a estar y trabajar en todo el país, desde Leticia hasta Punta Gallinas, desde Cabo Manglares hasta Isla San José’



Gustavo Petro afirmó que será el presidente de todos los ciudadanos:

“Colombia no es solo Bogotá. El gobierno del cambio será

descentralizado”, dijo.



Y este pronunciamiento no es gratuito en la medida que la principal queja que tienen gobernadores y alcaldes es que cada vez hay menos descentralización.

Si bien la mayoría de los gobiernos nacionales insisten en que han descentralizado, lo cierto es que el reclamo de los mandatarios regionales y locales es que ha habido “un retroceso” y desde Bogotá se incide en el manejo de sus recursos.

9. Igualdad de género y las mismas oportunidades laborales para mujeres y hombres



'Ya es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la balanza’



Una de las menciones más esperadas del discurso de ayer fue sobre el papel de las mujeres en el país en los próximos cuatro años, especialmente en el terreno laboral, en el cual ellas fueron víctimas en medio de la pandemia.



Sobre este tema, el mandatario afirmó que se buscará “que la igualdad de género sea posible” y que “no podemos seguir permitiendo que las mujeres tengan menos oportunidades laborales y que ganen menos que los hombres, que tengan que dedicar el triple o cuádruple de horas a las tareas de cuidado, que estén menos representadas en nuestras instituciones”.



Al lado de su vicepresidenta, Francia Márquez, añadió que “ya es hora de combatir todas esas desigualdades y equilibrar la balanza en la sociedad”.

10. Manejo de bienes

‘Bienes de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía’



Anunció reformas a la forma de administrar los bienes en extinción de dominio, que pasarían a organizaciones campesinas, cooperativas y asociaciones femeninas. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene 24.500 inmuebles y 1.600 sociedades por cerca de $14 billones.



Frente a los bienes ya entregados a depositarios, el gobierno tendría que esperar a que terminen esos contratos, para evitar demandas, y los demás predios podrían ser objeto de adjudicación a esas organizaciones, luego de una regulación.



Las utilidades de la administración de bienes tienen destinación específica por lo que cambiar esto requiere una reforma. Además, debe blindar la adjudicación para evitar corrupción o que los bienes pierdan valor.

