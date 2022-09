El presidente Gustavo Petro se dirigió en la noche de este miércoles por primera vez a la Nación por todos los canales de televisión.



Lo hizo a poco más de un mes de su llegada a la Casa de Nariño y en el momento en el que la discusión pública se centra en las alzas de la gasolina y el futuro de las pensiones, temas que él omitió en su intervención.



“Es posible que sus asesores le hayan recomendado eludirlos para evitar aumentar la polémica o bien porque, genuinamente, decidió poner el énfasis en las regiones, una de sus más sentidas preocupaciones”, dice un analista consultado por este diario.

“Este es un gobierno para la gente, de todos y todas, sin importar en qué rincón de Colombia hayan nacido, cómo se apelliden o a quién hayan votado (...). Empezamos a recorrer el país, a ir a donde los gobiernos nunca habían llegado”, dijo en su intervención de seis minutos, que fue grabada en la mañana, en la plaza de Armas de Palacio. Por eso, la luminosidad en el escenario escogido.



El Presidente estaba vestido con una camisa vinotinto, un saco holgado de color gris y sin corbata. “Es evidente la clara intención de mostrarlo como un colombiano más, una persona corriente”, dice el experto.



¿Qué lectura se puede hacer de la alocución de Petro?

Las respuestas varían. “Vimos un ambiente distinto al que estábamos acostumbrados en este tipo de intervenciones de un jefe de Estado”, dice Daniela Garzón, politóloga e investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. “Como ya hemos visto, Petro no es un hombre al que le gusten las corbatas y la excesiva sobriedad, además de que se grabó en la luz del día y no en el despacho del Presidente”, argumenta ella.



Sin embargo, tanta informalidad puede causar un efecto contrario, considera el analista político Pedro Viveros. “El croma para una alocución, como para la fotografía oficial de un presidente es inusual y le resta formalidad porque la imagen a veces distorsionada del fondo hace perder el mensaje, que es lo importante de una alocución”, dice él.



En lo que sí hay consenso en cuanto a la forma es la brevedad del mensaje, que fue de solo seis minutos. “La alocución presidencial es impecable”, dice el profesor de la Universidad Externado de Colombia Jairo Libreros.



“El presidente Gustavo Petro ha entendido el poder de la inmediatez en la construcción de mensajes cortos, contundentes y que le permiten a la mayoría entender lo complejo desde dinámicas simples”, asegura, por su parte, el experto en comunicación política Carlos Arias. “Como alocución para las grandes masas y la edición de mensajes cortos es útil, los desarrollos en contexto y profundidad deben venir más adelante”, agrega él.



Ya en el escenario del contenido de lo que dijo el Presidente, hay puntos de vista también distintos. “El fondo es el cumplimiento gubernamental de una promesa de campaña para establecer temas del plan de desarrollo. Es la versión de la izquierda populista de los talleres democráticos del uribismo, que fue el populismo de derecha”, dice Viveros.



Mientras que el profesor Libreros cree que “el mensaje político de los diálogos regionales vinculantes, como una expresión de participación ciudadana, fortalece la democracia deliberativa y le dará legitimidad popular al Plan Nacional de Desarrollo, que se había convertido en un ejercicio excluyente que algunos expertos o la aplanadora de los gobiernos en el Congreso aprobaban sin los suficientes debates ciudadanos”.



En esta misma línea se muestra el presidente del Consejo Directivo de la Federación Nacional de Departamentos, Héctor Olimpo Espinosa, quien cree que “este anuncio reconoce categóricamente que Colombia es la suma de todas sus regiones y, por primera vez, deja de pensarse el país desde la carrera 13 con 26 en Bogotá (sede del DNP) y se recogerá toda la información en el territorio, que es donde están las necesidades apremiantes”.

Diálogos regionales vinculantes: ¿qué son?

“Se trata de una propuesta realista y muy constructiva que convoca a unas 50 regiones del país y que, sin duda, permitirá construir un Plan Nacional de Desarrollo auténtico y adecuado a las necesidades reales, contemplando la diversidad socioeconómica y geográfica de cada rincón del país”, señaló el gobernador del departamento de Sucre.



“El anuncio de los diálogos regionales para la construcción del PND es un cambio sustancial respecto de cómo se ha construido este documento en anteriores gobiernos, priorizando 50 territorios, muchos de los cuales tienen serios problemas de seguridad, pobreza, acceso a servicios públicos, entre otras dificultades, porque normalmente la construcción de estos documentos es asunto de los técnicos del DNP”, dice Daniela Garzón.



Para ella, con esto Petro quiere mantener la idea de un gobierno de "puertas abiertas", pero como lo tiene bien claro el director del DNP, Jorge Iván González, para que estos diálogos funcionen y no se queden en una conversación por cumplir es necesario que los actores involucrados entiendan que es realmente imposible que absolutamente todas las personas vean sus demandas reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo y que a lo sumo puede esperarse un documento que intente recoger buena parte de ellas y aquellas que están en la misma dirección del plan de gobierno que Petro presentó en campaña.

Pero ¿es viable, con las urgencias sobre la mesa, para trazar las políticas públicas que el Gobierno se vaya por 50 puntos de la geografía nacional? “Creo que es importante que la conversación y los diálogos no se conviertan en un tipo de obsesión de hablar por hablar, sino que sean acotados, y aunque se tenga en cuenta la participación ciudadana, el Gobierno tenga claro que lo que se espera más que anuncios son soluciones que permitan dilucidar caminos para atender los múltiples retos que Colombia tiene en frente”, dice la politóloga.



Ella también deja gravitando una cuestión de enorme trascendencia. “Queda la pregunta sobre qué entiende Petro por justicia social, económica y ambiental”.



