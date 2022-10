Con la publicación de una fotografía en la escultura del artista Carl Fredrik Reutersward, ubicada en la entrada de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el jefe de Estado del país demostró su gratitud por la campaña de la Iglesia Católica.



(Lea también: 'Petro ha demostrado un liderazgo mundial en la crisis climática': Blinken).

En el marco del 2 de octubre, que se celebra el Día Internacional de la No Violencia, propuesto por la Organización de Naciones Unidas (ONU), con el fin de: "Asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia", según la institución internacional, la Iglesia Católica en Colombia se suma con su campaña 'No Matarás, No Desaparecerás'.

El fin de esta misión eclesiástica en el país, según escribe el Padre Rafael Castillo, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, es "ser una jornada que promueva la vida y la reconciliación bajo tres principios: aclarar el conflicto armado en Colombia; promover relaciones fundamentadas en el diálogo, el encuentro y la promoción de la vida de los más vulnerables".



(Le podría interesar: Drogas, cambio climático y Venezuela: los temas del encuentro Blinken y Petro).

La jornada convocada por la Iglesia Catolica: "No matarás, no desapareceras" es un enorme aporte a la Paz de Colombia. GRACIAS. https://t.co/Tq2zhf4h81 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2022

El sacerdote agrega que el papel de la Iglesia frente a la búsqueda de la paz es "ser instrumento de reconciliación y concordia", frente a eso se proponen preguntas que se intentan resolver en su campaña, para lograr ese cometido.



Esta iniciativa es la que engalana Gustavo Petro al afirmar que "es un enorme aporte a la Paz de Colombia", porque contribuye en la construcción de una sociedad en diálogo.



A los halagos del Presidente, algunos usuarios respondieron que en un estado laico, como Colombia, no se deberían promover acciones de la institución religiosa.

En otras noticias de Política

REDACCIÓN POLÍTICA

@PoliticaET