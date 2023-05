El presidente Gustavo Petro le envió un contundente mensaje a quienes lo acusan de estar planeando un autogolpe de Estado en Colombia, similar al que ocurrió en Perú y que provocó la desestabilización democrática del país vecino.



(Puede ser de su interés: Fiscal Barbosa no aceptó la recusación presentada por Nicolás Petro por investigación).



A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario se pronunció sobre los comentarios realizados por el coronel (r) del Ejército Nacional, John Marulanda, y aprovechó para enviar algunas ‘pullas’ al expresidente Andrés Pastrana e incluso al fiscal Francisco Barbosa, aunque no lo nombró directamente.

Aquí no pasará lo del Perú. Aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la Paz FACEBOOK

TWITTER

El mandatario dejó claro que no está por la labor de realizar un autogolpe de Estado como el que llevó a cabo Pedro Castillo en Perú. “Aquí no pasará lo del Perú. Aquí en Colombia vamos con paso decidido a la democracia, la justicia y la Paz”.



En su publicación, el presidente Petro criticó de forma contundente la visita del Fiscal General de la Nación a Patricia Benavidez, fiscal de Perú, a quien señaló como una de las protagonistas de los hechos ocurridos en el país vecino.



“La visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de estado con ella como protagonista, las palabras de Andrés Pastrana pidiendo a sus socios expresidentes de derecha de América Latina que no apoyen al presidente Lasso en su defenestración por el congreso del Ecuador”, escribió.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

El camino es derribar el gobierno. Alistan los dineros para la comisión de acusaciones FACEBOOK

TWITTER

Petro volvió a criticar públicamente a sus detractores expresando que “los sectores políticos y empresariales untados hasta el cuello de dineros de la cocaína y la corrupción no quieren que el próximo fiscal ternado por el gobierno acabe la corrupción.



Además, el jefe de Estado explicó: “El camino es derribar el gobierno. Alistan los dineros para la comisión de acusaciones, tratan de dividir el ejército, para ver si los soldados que arriesgan sus vidas salvan los exoficiales retirados que se ligaron al narcotráfico y el genocidio”.



(Le recomendamos leer: Vicefiscal sobre caso que enfrentó a Petro y Barbosa: no hay indicio de 200 homicidios).

La visitas de políticos y funcionarios a la fiscal del Perú, donde se acaba de realizar un golpe de estado con ella como protagonista, las palabras de Andrés Pastrana pidiendo a sus socios expresidentes de derecha de América Latina que no apoyen al presidente Lasso en su… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2023

Por último, Gustavo Petro le recordó al coronel retirado que el Ejército Nacional que debe priorizar la 'lucha contra las economías ilegalizadas y contra la corrupción, quiere la paz y la Constitución’.



“El empresariado sabe que tiene una senda de crecimiento sostenible dentro de la justicia social, el campesinado sabe que abrimos el camino de la reforma agraria en su favor, el pueblo trabajador sabe que vamos a mejorar sus condiciones laborales”, trinó el mandatario.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO