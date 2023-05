El presidente Gustavo Petro aclaró que en las declaraciones que realizó en la mañana de este lunes, en relación con la suspensión de miembros del Pacto Histórico por órdenes administrativas, no se estaba refiriendo al Consejo de Estado, sino a la Procuraduría General.



En un trino publicado por el Jefe de Estado hace pocos minutos asegura que en su publicación "no menciona al Consejo de Estado y no lo sugiere".

El Jefe de Estado señaló que actos administrativos que suspendieron a congresistas de su partido "no los emite ni los emitió el Consejo de Estado, los emitió la Procuraduría violando el efecto de la sentencia de la Corte IDH y la Convención Interamericana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala".



Esto lo indicó después de que en una publicación, EL TIEMPO señaló que un trino del presidente Gustavo Petro hacía referencia al Consejo de Estado, cosa que señala el mandatario no es cierta y que, por lo tanto, EL TIEMPO corrige y aclara que el titular inicial fue producto de un error de interpretación.



Dicho esto, cabe señalar que EL TIEMPO no tiene como motivo producir un enfrentamiento entre la Presidencia y el Consejo de Estado, como erróneamente lo mencionó el mandatario.



Todo este episodio se originó porque el presidente Petro se refirió en su cuenta de Twitter a la suspensión de miembros de su partido en el Congreso."¿Se han dado cuenta que les están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió", aseveró el mandatario en su cuenta de Twitter.

A propósito se han dado cuenta que le estan quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió.



Así mismo se refirió en la comunicación a que "le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos", por lo que esto implicaba un "golpe blando", lo cual generó múltiples reacciones e interpretaciones.



Petro también la emprendió contra otros medios porque también interpretaron su primer trino como una alusión al fallo del Consejo de Estado sobre la elección de Roy Barreras.

El llamado del Consejo de Estado

Después de conocerse el primer trino del mandatario, el Consejo de Estado emitió un comunicado en el que si bien señaló que no se sentía aludido con las afirmaciones del Jefe de Estado, "pues la corporación no ha emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala", reiteró el llamado a "evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial".



En el mismo sentido se pronunció Rodrigo Uprimny, experto constitucionalista, quien en su cuenta de Twitter dijo que el Presidente al "hablar de un golpe blando sin especificar en qué consiste y en qué lo impulsa, es desafortunado".



Uprimny agregó que si bien el Presidente rechazó cualquier alusión al Consejo de Estado, "es inaceptable que ataque a quienes entendieron así su trino ya que asoció el golpe blando a quitarle al Pacto Histórico la Presidencia del Congreso", puesto que el alto tribunal anuló la elección de Roy Barreras, que era el presidente del Congreso.



