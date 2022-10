Gustavo Duncan, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern, profesor de historia del conflicto y contexto político colombiano en la Universidad Eafit de Medellín y columnista de EL TIEMPO, lanzó el libro ¿Para dónde va Colombia?, que califica como “un ensayo sobre el final de la era Uribe y el país que asoma”.



En entrevista con este medio, habló del declive de Álvaro Uribe luego de 20 años liderando la opinión política, del fracaso de los proyectos de centro y de lo que podría venir para Colombia bajo un gobierno de Gustavo Petro, un líder de izquierda y "con intención populista".



(Le podría interesar: Tras retiro de polémicos artículos, arranca discusión ley para la ‘paz total’).

Duncan cuenta que el libro nace de una clase en la que preguntó por las ‘pescas milagrosas’, que eran retenes donde la guerrilla secuestraba personas indiscriminadamente para luego averiguar quiénes eran y cuánto pedían por su rescate. Solo una de sus estudiantes, cuya familia había sido víctima de secuestro, sabía.



Él sintió la necesidad de dejar consignada, a modo de ensayo, la historia política de los últimos 20 años en Colombia. Un país que, en 1990, vivía una cruda violencia por los enfrentamientos entre los grupos armados, que tuvo a Uribe dirigiendo la política desde el 2002 y que, por un deseo de cambio que la clase política y los proyectos de centro —como Sergio Fajardo o Alejandro Gaviria— no supieron aprovechar, hoy tiene un presidente de izquierda.



(Lea también: ¿En qué anda Sofía Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro?).

En el libro menciona tres grandes fuerzas políticas: la clase política profesional, los proyectos liberales de izquierdas y los proyectos populistas. ¿A qué políticos incluye en estos grupos?

En la clase profesional hay gente como Roy Barreras, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Fernado Velasco, Juan Fernando Cristo, Jorge Enrique Robledo. Hay de todas las ideologías. Es gente que vive las 48 horas en la política para hacerse elegir y tiene vocación de poder. El centro generalmente está conformado por proyectos liberales de izquierda, pero con un carácter un tanto redistributivo y menos radical.

Ese discurso le sirve para hacer presión al establecimiento político y pasar reformas: tributaria, ambiental, salud. FACEBOOK

TWITTER

¿Gustavo Petro propone un discurso populista?

Diría que él tiene una intención populista, no un proyecto. En el partido de él hay muchos políticos profesionales, incluso él es un político profesional. La diferencia es que empieza a apelar al método populista en ciertos aspectos, en particular en el lenguaje descalificador y la deslegitimación de los oponentes. También en crear un discurso basado en la idea de un pueblo o de una parte de la comunidad política que es legítima, a la que se le están atacando sus intereses o se le está impidiendo la realización de sus aspiraciones por parte de un villano que también es inventado. Para Petro, este pueblo es oprimido, incluso desde antes de la creación de la República, y él lo va a reivindicar, porque, para él, ha habido una oligarquía, una élite que ha estado contra los intereses y que ha explotado al pueblo. Ese discurso le sirve para hacer presión al establecimiento político y pasar reformas: tributaria, ambiental, salud.

¿Cómo ve el tema de las marchas contra las reformas que propone el Gobierno de Gustavo Petro?

Yo no entiendo la oposición por qué se prestó para medirse en las calles, porque es el lugar donde el petrismo podría mostrar más fuerza. Para poder gobernar necesita toda la coalición con el establecimiento político y eso se consigue en el Congreso.



(Le podría interesar: Advertencia de Racero al Pacto: si no se convierte en partido único desaparecerá).

Pero en el Congreso la coalición de gobierno se ha visto tambalear con algunas reformas...

Es importante ver cómo esa clase política comenzó a negociar con Petro, porque esta es la que controla el Congreso con todo y los problemas. El Partido Liberal, el Conservador, ‘la U’ y la Alianza Verde.

Facebook Twitter Linkedin

Duncan es doctor en ciencias Política y profesor de historia del conflicto y contexto político colombiano. Foto: Jáiver Nieto. EL TIEMPO.

¿Qué tan importante ha sido que miembros de la clase política formen parte del Gobierno?

Es tan importante que el establecimiento político también apuesta a controlar a Petro desde el interior. En el discurso de Roy Barreras en la posesión presidencial se vio eso. Además de los ministros.

¿Qué papel tiene la oposición en el panorama político?

Ahora el gran problema es que no hay un liderazgo de opinión desde la oposición. Pero todavía no es un buen momento para esto, deben esperar que el gobierno de Petro tenga un mayor desgaste y ahí sí salir a hacer una oposición más fuerte.

¿Y Rodolfo Hernández pudo ser un líder de opinión?

Su candidatura reflejó una fragilidad y el despecho de la gente, que pedía cambio y que la clase política y los de centro no supieron aprovechar. Tal vez con algo más estructurado pudo llegar a ser presidente, pero luego mostró que no era lo suficientemente serio como para ejercer la función de control político que debía cumplir.



(No deje de leer: ¿Quién es García, el viceministro protagonista de liberación de jóvenes?).

¿Por qué los proyectos que se autodenominan de centro no han tenido tanto éxito como otras vertientes ideológicas?

En sus modos no son capaces de esconder un elitismo, que los muestra distantes hacia el grueso de la población y no logran conectar con las emociones del pueblo. FACEBOOK

TWITTER

Por la incapacidad que tuvo la coalición de centro de decirle al país que se necesitan cambios moderados, pero que son sustantivos y que son importantes. En sus modos no son capaces de esconder un elitismo, que los muestra distantes hacia el grueso de la población y no logran conectar con las emociones del pueblo.

Gustavo Petro ha mencionado en algunos discursos que “es el pueblo quien manda y no el presidente”. En caso de que no se aprueben reformas que propone desde su gobierno, ¿usted cree que él apelará al pueblo para ejercer presión política?

Las propuestas de indultos a los de la primera línea, los recursos a organizaciones campesinas y de mujeres sirven para alimentar la manifestación social, porque quiere disponer de esa maquinaria de movilización que tiene, que es mucho mayor a la de otras fuerzas políticas. Él es consciente de eso y lo tiene como un respaldo. Si lo llega a usar, sería al haber roto con el establecimiento político y las posibilidades de negociación en los espacios institucionales de la democracia. Un Gobierno así tiene demasiadas limitaciones para poder cumplir las expectativas de la población.

En el caso de Álvaro Uribe, ¿tuvo ideales populistas?

También apeló al lenguaje populista, pero no consumó el populismo. Creó el discurso del “colombiano de bien, el colombiano pacífico y se tenía que combatir el narcoterrorismo”. El ‘Estado de opinión’ era para apelar a grandes intereses de ese pueblo que podrían estar por encima, incluso, de la instituciones. Ahí empezó a presionar para hacer cambios institucionales en los que se veía afectada la democracia liberal. Ese relato le sirvió para concentrar poder político, para reelegirse una segunda vez y para liderar la guerra contra las Farc.

Usted menciona que durante el gobierno de Uribe la inversión en defensa pasó de 3.530 millones de euros en 2002 a 7.880 en el 2010. ¿Valió la pena ese gasto?

Claro, porque había que derrotar a las Farc. Por eso el libro nace de la pregunta a mis estudiantes sobre las ‘pescas milagrosas’, porque en un momento dado el centro de la política colombiana eran los secuestros de las Farc y había que acabarlas, para eso se necesitaban recursos. Ahora el debate político es otro.



(Le podría interesar: Comisión de la Verdad: ¿choque de trenes o instrumento de reconciliación?).

Facebook Twitter Linkedin

Portada del autor. Foto: Claudia M. Quintero

Según usted, el decaimiento de Uribe se da por los años en la política y la gestión de Duque. ¿Además de eso, qué ocurrió esta vez para que Uribe no lograra aglutinar la clase política como lo hacía antes?

Cuando se implosionan los partidos, en el 2002, Uribe no gobierna con los partidos tradicionales, sino que recoge la suma de políticos profesionales. En ese momento los jefes naturales de los partidos eran irrelevantes, lo que hacía que esos políticos profesionales se unieran a Uribe porque tenía más posibilidad de ganar. A partir de ese momento, se inauguró una nueva forma de gobierno, en la que el Presidente recoge a todos los políticos y los organiza en una coalición. Como esta vez la gente pedía cambio, muchos se fueron con Petro, porque tenía más posibilidad de ganar.

Petro ha dialogado con Uribe, aunque son contendores políticos de vieja data. ¿Qué intereses cree que tienen?

Uribe es un gran conocedor de la política y sabe bien que no puede hacer una oposición desleal a Petro. Es una posición que le cierra cualquier tipo de maniobrabilidad política. Además, de alguna manera trata de que Petro mantenga relaciones con el establecimiento político, y por ahí pueden ponerse límites. Lo que Uribe podría estar esperando es un desgaste natural del Gobierno y ahí sí hacer una oposición más fuerte.

¿Cómo ve las fuerzas políticas para las elecciones regionales del próximo año?

Es difícil predecir, pero los candidatos que tengan el soporte de Petro van a tener el soporte del Gobierno. Y a Petro también le sirve aumentar su capital político regional.

¿En todo gobierno hay una dosis de populismo?

Son contados. Tener éxito como populistas es difícil, porque tienen que fabricar discursos medianamente efectivos y eso es para grandes líderes.



(Lea también: Centro Democrático pide investigar al viceministro del Interior, Gustavo García).

¿Hasta qué punto cree que el nuevo Gobierno utilizará las estrategias populistas en el ejercicio del poder?

No se puede predecir, pero todo depende del nivel al que llegue la situación pública del país y de la ruptura con el establecimiento. Si eso pasa, Petro buscará el apoyo de los sectores más radicales. Su discurso del enemigo interno, que define como toda esa burocracia e institucionalidad que no le permite hacer los cambios.



CLAUDIA M. QUINTERO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

En Twitter: @Milena25Claudia