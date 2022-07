Francia Márquez, vicepresidente electa; y Gustavo Bolívar, número uno en la lista del Pacto Histórico, son dos de las ausencias más notables en la cumbre de la colectividad de izquierda que se realiza en Medellín y en la que sus asistentes trabajan para trazar la hoja de ruta del Gobierno de Gustavo Petro para el periodo 2022-2026.



Asimismo, este lunes no estuvieron los parlamentarios Alexander López y María José Pizarro. El encuentro es de suma importancia no solo para este movimiento, en particular, sino para el país, en general, al punto que en la capital de Antioquia han estado los ministros designados por el presidente electo.



Aunque los presentes en la reunión no han profundizado de las razones de estas ausencias, hay coincidencia en que Bolívar, López y Pizarro han sido protagonistas en las diferencias expresadas por la elección de Roy Barreras como nuevo presidente del Senado.



En efecto, Bolívar criticó en público a Pizarro por decir que la postulación de Barreras había sido de manera concertada.



“Respeto y acato la decisión, pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia”, pero no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto”, afirmó.



López, por su parte, que también aspiraba a esta dignidad, también criticó a Pizarro por redes sociales. “María José, lo de Roy Barreras no es ni democrático, ni concertado, ni dialogado. Si vas a informar, aférrate a la verdad. Esperaba más de usted (sic). Seguiremos luchando por el cambio”.



Ante estas ausencias, Roy dijo a los medios de comunicación: “Están invitados todos. María José Pizarro se conectará por Zoom, esta es una época en que los parlamentarios están con sus familias y Gustavo Bolívar tiene un papel muy importante”.

Ausencias en el Pacto Histórico

Las ausencias de la vicepresidenta, Francia Márquez, y de algunos de los congresistas, por supuesto que no pasaron desapercibidas en el marco de este encuentro; sin embargo, en lo formal fueron justificadas.



Alexander López envió un correo excusándose por su inasistencia, mientras que oficialmente se señaló que el senador Gustavo Bolívar y la senadora María José Pizarro estaban fuera del país, por lo cual no pudieron asistir.



Igualmente se señaló que la vicepresidenta Márquez también se excusó sobre su inasistencia, aunque no trascendieron mayores detalles.



Por supuesto se pueden considerar como figuras significativas del Pacto Histórico, pero de todas maneras la reunión en Medellín avanza sin mayores tropiezos y tal vez uno de los hechos más significativos fue el apoyo que le dio desde Italia el presidente electo Gustavo Petro.

