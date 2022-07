Luego del cruce de declaraciones entre Roy Barreras y Gustavo Bolívar, en el que este último señaló que Barreras apoyaba a María Fernanda Rangel para llegar a la Contraloría, quedó en el aire la pregunta: ¿hay división en el Pacto Histórico?



En diálogo con EL TIEMPO, Bolívar, senador que encabezó la lista cerrada de la colectividad, respondió a esa y otras cuestiones.



Gustavo Bolívar y Roy Barreras, senadores del Pacto Histórico.

Usted ha asegurado que Roy Barreras no representa el cambio. ¿Sigue convencido de esta idea?

Cuando Roy Barreras entró al Pacto Histórico, yo asumí que él nos iba a dar una mano en uno de los tres ejes transversales de nuestra propuesta programática que es la paz. Roy Barreras es un hombre que se la jugó por la paz, ha sido muy eficiente en defender la implementación de la paz, una tutela suya recuperó las 16 curules de las víctimas.



Yo pensaba que en ese campo Roy Barreras iba a ser muy importante. Hoy lo veo metido en la vieja política, que es precisamente la que queremos cambiar. Por lo que siento que no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este país.

También usted afirmó que Barreras apoyaba a una candidata de la lista para la Contraloría. ¿Por qué llegó a esa conclusión?



El encuentro legislativo con todos nuestros senadores y representantes se dio en Medellín bajo la organización y convocatoria de Roy. Supe que María Fernanda Rangel estuvo allá entrevistándose con muchos congresistas del Pacto Histórico. Eso me hace suponer que es una candidata que es cercana, contra la cual no tengo nada, solo un par de cuestionamientos muy serios.



¿Cuáles cuestionamientos?



Ella es funcionaria de la Contraloría hoy y no creo que alguna persona pueda ser candidata sin pasar por el filtro del mismo contralor (Felipe Córdoba). Supongo que debe ser candidata del contralor. Él me genera mucha desconfianza por la cantidad de cosas que le han sacado. Ya hay varios periodistas haciendo cuestionamientos y acusaciones bastante graves contra Córdoba.



Lo segundo es que, si trabajan en la Contraloría, pues no están haciendo nada. Son ineficientes o son cómplices. En el robo de los 500.000 millones de pesos del Ocad-Paz no hay una actuación de la Contraloría.

¿Votará por Roy Barreras a la presidencia del Senado?



Yo creo que no. Estoy en este momento en Estados Unidos. Yo me fui a Colombia a dar una lucha muy fuerte y grande, sin descanso. Arriesgando muchas cosas: la integridad de mi familia, mi seguridad, mi economía —totalmente arruinada—. Arriesgué y di mucho ¡para llegar a votar por Roy Barreras para presidente del Congreso! Roy es amigo, con él hablo. Todo esto se lo he dicho. Es lo que él representa.

¿Busca realizar autocrítica en el interior del partido?

¿Por qué se acabó el uribismo? Porque no tuvo autocrítica. El uribismo hoy está exterminado. Nunca tuvieron autocrítica. Todo era bueno, todo lo hacían bien. Ellos eran los mejores. Los demás éramos unos pedazos de lo que ya sabemos. No tuvieron autocrítica y eso acaba con los movimientos. Trato de representar a 11’300.000 personas que votaron por un cambio.



Senado de la República.

¿Cree que con la adhesión de partidos tradicionales a la coalición de gobierno se está desdibujando el cambio propuesto o es coherente con lo planteado?



Si las condiciones de esas adhesiones no quedan bien estipuladas, sí se corre el riesgo de desdibujar el Pacto. Yo le decía a una asesora en el tema de drogas, ahora que voy a presentar el proyecto de regulación de la marihuana recreativa: “Si es verdad que los conservadores entran al Pacto Histórico, necesito que firmen este proyecto”. Si ellos llegan y saben cuáles son nuestras promesas de campaña, tienen que apoyar esas iniciativas.

¿Hay más propuestas que pueden chocar con las adhesiones?



Quisiera ver a los conservadores votando en favor de un proyecto que prohíba el fracking. Quiero verlos firmando un proyecto de acuerdo para prohibir la megaminería en los páramos. Que nos aprueben la ratificación del Acuerdo de Escazú. Ahí sabremos si esas adiciones son sinceras.



