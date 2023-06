Desde que se dio a conocer que Laura Sarabia, quien se desempeña como Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, había sido víctima de un robo en su propia casa, varias versiones han circulado y ha habido críticas por el uso de un polígrafo para interrogar a Marelbys Meza -exniñera de Sarabia y a quien señalan del robo-.



(En contexto: Laura Sarabia: Procuraduría abre indagación en su contra por polígrafo a Marelbys Meza).

Una de esas es la del actual embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, quien por medio de su cuenta de Twitter aseguró que Sarabia "está manipulando la información".



Pese a que la Jefe del Gabinete ha asegurado públicamente que la suma hurtada no superaba los 7.000 dólares (equivalentes a poco más de 30 millones de pesos) y que tampoco estaban en una maleta llena de dinero, el excongresista afirmó que se trató de de 150 millones.

Laura Sarabia, jefa de Gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia

Incluso, en uno de los trinos menciona los chats que le envió a Daniel Coronell con respecto a la entrevista que Marelbys tuvo con la periodista Vicky Dávila.

"Queda claro en el chat y que yo mismo envié a @DCoronell que @laurisarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?", escribió.

(Además: Viáticos para viajes al exterior en Palacio superan los $ 2.700 millones este año).

Queda claro en el chat y que yo mismo envié a @DCoronell que @laurisarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza? — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 31, 2023

Frente a esto, el exsenador Gustavo Bolívar lo citó respondiendo que con dicha declaración Benedetti estaría "sembrando una sombra de sospecha sobre todo el gobierno" y no solo sobre Laura Sarabia, la actual jefe de Gabinete del Presidente.



Además, aseguró que Petro no chuzaría alguna llamada.

"No estás poniendo en tela de juicio a Laura, hermano. Estás sembrando una sombra de sospecha sobre todo el gobierno. Petro no chuza. Jamás lo haría", trinó.

No estás poniendo en tela de juicio a Laura, hermano. Estás sembrando una sombra de sospecha sobre todo el gobierno. Petro no chuza. Jamás lo haría. https://t.co/tvkSOq86ub — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 1, 2023

