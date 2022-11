El senador Gustavo Bolívar le pidió al canciller Álvaro Leyva y a la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, revisar el caso de Daniel Mendoza, creador de la serie 'Matarife' en alusión al expresidente Álvaro Uribe, para darle un puesto de trabajo.



Mendoza hoy enfrenta la decisión de la Corte Constitucional que, en segunda instancia, ratificó un primer fallo en el que le piden rectificar las acusaciones contra el exmandatario.



El alto tribunal expuso que las afirmaciones del periodista en contra de Uribe estaban alejadas de la realidad y no tenían una fuente confiable ni definida.

Frente a este panorama, el senador Bolívar expresó que se ha dejado solo al productor audiovisual. “Inaudito dejar solo a Daniel Mendoza en el exilio por jugarse la vida por la causa. A punto de entrar al quirófano, desgarran sus gritos desesperados. Pido respetuosamente a Álvaro Leyva y Laura Gil revisar su caso. Es un gran abogado. La prioridad deben ser los nuestros”, enfatizó.

Bolívar agrega que nunca ha pasado hojas de vida al Ejecutivo, pero que no aprueba dejar de contratar a Mendoza cuando hay “uribistas” trabajando en dependencias del Gobierno.



“Los ministros y altos funcionarios del gobierno saben que jamás he ido con hojas de vida a pedir puestos. Pido que escuchen a Daniel porque su caso es dramático. No es posible que tanto uribista que nos odia siga gozando de altos cargos y los nuestros estén en tan mala situación”, dijo Bolívar.

Esta no es la primera petición que Bolívar hace para que Mendoza consiga trabajo, hace unos meses ya había abogado por el periodista y su situación económica.



Los argumentos del congresista se basan en que el productor audiovisual “expuso su vida por el proyecto político que los representa” .



“Pasa penurias en Europa y corre riesgo si regresa. Lo menos que podríamos hacer por él, lo pido respetuosamente, es escucharlo”, mencionó Bolívar en ese entonces.



