'Eso es dar papaya': Gustavo Bolívar criticó la citación de las marchas el 8 de febrero

El exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, habló sobre las manifestaciones del pasado jueves, en las cuales se presentó un asedio en las entradas del Palacio de Justicia por más de cinco horas.



Bolívar, en diálogo con la revista Semana, señaló que fue un error convocar manifestaciones para el pasado 8 de febrero, cuando la Corte Suprema de Justicia estaba citada para adelantar la elección de la sucesora de Francisco Barbosa.



Ese día, sin embargo, no se logró alcanzar la mayoría de votación para ninguna de las tres candidatas que propuso el presidente Gustavo Petro. La situación generó molestia entre los manifestantes, quienes bloquearon las entradas al Palacio.

Bogotá 08 febrero 2024. Disturbios durante las protestas frente al Palacio de Justicia. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

"Esa marcha nunca se debió citar ese día. Eso es ‘dar papaya’ y nosotros en el petrismo somos especialistas en ‘dar papaya'", señaló el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.



El excongresista insistió en que no es una buena idea manifestarse el próximo 22 de febrero, cuando los magistrados se reunirán de nuevo para intentar de nuevo adelantar la elección de la próxima fiscal del país.



Gustavo Bolívar. Foto: Cesar Melgarejo / EL TIEMPO

"Les quitamos el pretexto de que no van a recibir más presiones; entiendo que trabajar bajo presión no es sano", agregó.



Bolívar, por otro lado, habló sobre la fiscal encargada, Martha Mancera: “El componente argumentativo ya existe y es que la fiscal general, hoy en día encargada, Martha Mancera, pues tiene serios compromisos y acusaciones muy serias de periodistas muy serios de este país, de haber protegido a narcotraficantes y de haberla emprendido contra los investigadores de los narcotraficantes. Esto, por sí solo, en un país decente, en una Corte decente, daría para que ellos tomaran la elección de la nueva fiscal con premura”.



El excandidato resaltó que las tres candidatas tienen "muy buenas hojas de vida" y experiencia en la rama judicial. Por lo anterior, insistió en la necesidad de acelerar la elección.



Finalmente, señaló: “Yo sí estoy de acuerdo en que el día que ellos se reúnan (los magistrados de la Corte) a deliberar, no debería haber una marcha”.

Bogotá febrero 8 de 2024. Cerca de 1000 personas protesta al frente del Palacio de Justicia por la calle 12, carrera 8 y Plaza de Bolívar, imágenes a la entrada vehículos de la calle 12 Foto: Milton Díaz / El Tiempo

ONU hace llamado para concluir elección del fiscal y pide al Gobierno brindar garantías



La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia publicó este 14 de febrero un mensaje en el cual hizo un llamado para que se pueda lograr pronto la elección de la próxima Fiscal General de la Nación que reemplazará a Francisco Barbosa.



"La Oficina destaca la función trascendental que tiene la Fiscalía en la garantía de acceso a justicia, consolidación democrática y Estado de Derecho. Por ello, alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de Fiscal en el menor tiempo posible", aseguró este miércoles.

Juliette De Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: ONU derechos humanos

Por otro lado, le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se brinden las garantías en este proceso. "La Oficina llama al Estado, particularmente al Gobierno, a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona Fiscal, sin interferencias, de ningún tipo".

