"En cumplimiento de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, me permito hacer pública mi declaración de renta del año gravable 2020", escribió el presidente electo Gustavo Petro en su cuenta de Twitter en noviembre del año anterior; publicando un documento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que constató que tenía un patrimonio bruto de 1'358.078 millones de pesos colombianos.

Al respecto fue preguntado el senador del Pacto Histórico, movimiento político de Petro, Gustavo Bolívar, quien sostuvo que al mandatario entrante no le gusta mucho el dinero.



Esto fue lo que dijo.

En entrevista con la emisora colombiana 'Tropicana', Bolívar habló sobre la actualidad política del país, principalmente, sobre la posesión de Petro el próximo domingo 7 de agosto.

La realidad es que para subir a un potro tan salvaje como es la realidad colombiana, una persona de esas tiene muchas presiones FACEBOOK

TWITTER

Según dijo, la realidad colombiana es un "potro salvaje" que presenta muchas dificultades y presiones, por las que en este momento debe estar pasando el acreedor del cargo más importante del país.

"Acabar de hacer el nombramiento de los ministros, la cúpula militar, elaborar un discurso de posesión -que es tan delicado que si se le va una palabra de más puede acabar con la economía del país y si le falta puede acabar con la esperanza de la gente-, entonces es algo muy minucioso”, fueron las palabras del senador en la charla con los locutores de 'Tropicana'.

Al respecto de ciertas bromas y burlas por parte de los panelistas, en las que señalaron a Bolívar de ser quien le "carga la maleta" a Petro, sobre lo que lleva el presidente electo en su maletín, el senador respondió que nada.

Su único amor es sacar de la pobreza extrema a ocho millones de colombianos FACEBOOK

TWITTER

“Gustavo en la maleta no lleva nada, nunca le he visto un peso a Petro porque no le gusta la plata, nunca carga plata, no es rico. Ha tenido cargos donde ha tenido la oportunidad de enriquecerse y no lo ha hecho, es una persona desprendida de lo material, puedo dar fe de eso”, explicó Bolívar.

También desmintió ciertos rumores que apuntaban a que Gustavo Petro visita continuamente al psiquiatra, aunque aclaró que no le ve absolutamente nada de malo a poner en consideración de los expertos la salud mental propia: "Yo si iría al psiquiatra antes de meterme en eso".

