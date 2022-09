Una de las claves de la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro es el impuesto saludable: a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, la cual ha sido fuente de polémica por la afectación que podría generar al bolsillo de los colombianos.

Al respecto, el senador de la coalición de gobierno Gustavo Bolívar aseguró que esta tributación tiene como objetivo desincentivar el consumo de alimentos dañinos para la salud y mejorar la calidad de vida de los colombianos; no llenar las arcas del Estado.

En principio, Bolívar afirmó en diálogo con el programa radial 'Mañanas Blu' que no son más de dos billones de pesos los que se tienen presupuestados como recaudo para el Gobierno por medio de este impuesto.



“Ese artículo de bebidas azucaradas, embutidos o comidas ultraprocesadas está permitiéndole a la oposición decir que estamos gravando a los más pobres, cuando ese recaudo no va más allá de 2 billones de pesos. Con eso no pagamos ni un punto del déficit, máximo 0.2% de un punto. No es el ánimo de recaudar dinero lo que nos lleva a poner este artículo, sino que los colombianos mejoren sus hábitos alimenticios”, declaró el congresista.

La idea sería mejorar la salud de los colombianos. Pero, ¿cómo?: la idea es disminuir el número de pacientes con enfermedades causadas por los malos hábitos alimenticios que, según el político, le cuestan al Estado entre 12 y 15 billones de pesos al año.



“Muchos le propusieron al presidente que por esta reforma bajáramos esos artículos y el presidente fue claro en decir algo que no estamos aspirando a recoger mucho dinero con eso. Eso no le solucionan los problemas del país”, fueron sus palabras.

'Haga un jugo, que es mucho más nutritivo'

En la entrevista con 'Blu Radio', Bolívar dijo que "la gaseosa, los embutidos, las papas fritas, etcétera, no forman parte de la nutrición ideal de un colombiano".

Por esta razón, en su opinión, "la gente siente que al subir de 200 pesos a una gaseosa es muy caro, pues que compre guayabas o compre maracuyás o haga un jugo, que es mucho más nutritivo y puede alimentar más, pero no es el ánimo recaudar mucho dinero”.

