'El activista arriesga': Gustavo Bolívar defendió su nombramiento en el DPS

A través de su cuenta de X (antes Twitter) el exsenador Gustavo Bolívar defendió su designación como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), luego de las críticas de distintos sectores que cuestionan la capacidad para ejecutar por parte de políticos que se han destacado por su activismo.



(Le puede interesar: Gustavo Petro defiende llegada de Bolívar al DPS: 'Es garantía de transparencia')

La discusión ha tomado forma pues el nombramiento de Bolívar, así como el de Alexander López en el Departamento Nacional de Planeación (DPN) y el de Carlos Carrillo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidades que tienen un importante manejo de recursos, se hace en detrimento o relegando cada vez más a los tecnócratas o 'especialistas' en la materia.

Facebook Twitter Linkedin

Cielo Rusinque, Alexander López, Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo Foto: Presidencia - Archivo EL TIEMPO - Daniel Jiménez

Ahora bien, según Bolívar, con la llegada de más activistas, el Gobierno Nacional obtiene mayor "sensibilidad humana" para trabajar con determinación por las poblaciones más vulnerables. No obstante, reiteró que integrará varios expertos a su equipo de trabajo.



(También: El presidente Petro dice adiós a los técnicos y renueva el alto gobierno con activistas)

"No voy a hablar mal de los tecnócratas, habrá malos y en fuga y habrá buenos, de hecho me rodearé de varios. Solo diré que a la mayoría les falta sensibilidad humana y sobre todo poesía", dijo esta mañana.

No voy a hablar mal de los tecnócratas, habrá malos y en fuga y habrá buenos, de hecho me rodearé de varios. Solo diré que a la mayoría les falta sensibilidad humana y sobre todo poesía. Más allá de la estadística fría, no se puede trabajar por la gente más necesitada sin… — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 4, 2024

Para ejemplificar su postura, agregó: "Más allá de la estadística fría, no se puede trabajar por la gente más necesitada sin imaginar las lágrimas de un niño y sus ojos de desconcierto al sentir el maltrato de sus padres o de la sociedad misma. No se puede acelerar la gestión sin imaginar la desazón de una madre que no tiene con qué alimentar a sus hijos pequeños. No se gestiona con rapidez sin imaginar la frustración y la rabia del joven que quiere ser alguien en la vida y el Estado solo le da la oportunidad de ser nadie".

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro - Gustavo Bolívar Foto: Presidencia - Néstor Gómez. EL TIEMPO

En ese sentido, el ahora director del DPS afirmó que, si bien ambas partes se necesitan para trabajar, la principal diferencia entre los tecnócratas y los activistas es que los últimos optan por "arriesgarse" para sanear necesidades.



(Lea: Pasaportes: 10 meses de la tormentosa licitación que tiene en jaque a la Cancillería)



"El tecnócrata nos dice cuántas madres, cuántos niños, cuántos ancianos necesitan nuestra mano, el activista arriesga para que esa mano llegue pronto. Unos y otros nos necesitamos. Los tecnócratas tienen la linterna, nosotros tenemos la luz".

Asimismo, Bolívar reiteró su intención de cuidar el presupuesto de la entidad, que es de aproximadamente 11 billones de pesos.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también salió a defender su decisión de nombrar a Bolívar en el DPS como reemplazo de Laura Sarabia, quien dirigirá Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), otro de los importantes movimientos que realizó la Casa de Nariño.



"Gustavo Bolívar es garantía de transparencia, dirigirá el DPS del gobierno del cambio", comentó.

Juan Pablo Penagos Ramírez

POLÍTICA