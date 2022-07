Gustavo Bolívar escaló en la mañana de este jueves la confrontación abierta que mantiene con Roy Barreras, compañero de bancada del Pacto Histórico, y quien será el presidente del Congreso. Se trata de un hecho sorprendente pues ambos son de los más destacados alfiles del presidente Gustavo Petro quien tras las elecciones insiste en la necesidad de lograr un 'Gran Acuerdo Nacional'. Por lo visto, en este caso, no hay conciliación posible.

"Roy está en campaña por una candidata del actual Contralor para garantizar el tapen tapen 4 años más", dijo Bolívar en su cuenta de Twitter. "Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay q tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden", agregó.



Este nuevo capítulo forma parte de una serie de confrontaciones que ha tenido episodios de ácida discusión pública.



Cuando, por ejemplo, hubo la filtración de unos videos en los cuales el senador Barreras organiza con personal del Pacto Histórico distintas estrategias políticas enfocadas, entre otras, a ‘atacar’ a distintos líderes del centro como Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, Bolívar no se guardó nada.



También en su cuenta de Twitter, dijo que sentía "vergüenza" por lo ocurrido. "Hay gente que resta más de lo que suma", escribió, al tiempo que señaló: "El cambio se hace de manera decente o no lo es".



Barreras le respondió a Bolívar: "No hay nada de qué avergonzarse". Y señaló: "No caigas en la trampa. La campaña es víctima de chuzadas e infiltraciones ilegales. Es Watergate. Espían, graban y filtran las conversaciones privadas. Eso es delito. Nosotros conversamos. Ellos chuzan y delinquen".



Bolívar, de inmediato, le envió otro mensaje a Barreras: "Me indigna que digas que hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo".



También cuando la designación de Barreras por parte de Gustavo Petro como aspirante y fijo ganador de la presidencia del Senado, Bolívar y Alexánder López —quienes también aspiraban a esa posición— expresaron su desacuerdo.



"Respeto y acato la decisión pero no digas mentiras. Varios no estuvimos de acuerdo. Roy es importante en ese rol y tiene la “experiencia” pero no. No representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto", dijo Bolívar en referencia a un trino de la representante del Pacto María José Pizarro.



López cuestionó la elección de Roy: "Lo de Roy Barreras: ni democrático, ni concertado, ni dialogado fue".



Horas antes, Bolívar le había contestado a un ciudadano que recordó un trino suyo del 2013 contra Roy que su opinión sobre el político vallecaucano no ha mejorado.



"Hoy es un gran día para la democracia. Entrega la presidencia del nefasto #CongresoCorrupto el doctor Roy Barreras. RT los que sientan alivio", expresó Bolívar en su cuenta de Twitter en el 2013.



Con respecto a esas declaraciones, el senador electo afirmó que su concepto sobre su copartidario sigue siendo la misma.



"No he cambiado de opinión solo que pertenezco a un proyecto político. En esa ocasión era un indignado solitario", aseguró este jueves Gustavo Bolívar.



Al respecto, Catherine Juvinao les pidió a los congresistas de la bancada tramitar las diferencias de forma interna.



"Sería muy bonito si los congresistas de la bancada amplia alternativa empezamos tramitar las diferencias de forma interna, sin cazar peleas tuiteras innecesarias. Recuerden siempre que la gente está observando cómo se lidera el cambio. Respeto y armonía: sugiero con cariño", indicó ella en Twitter.



Y, finalmente, esta semana cuando se realizó el encuentro del Pacto Histórico en Medellín en el que Barreras fue uno de los anfitriones en la organización, Bolívar no estuvo presente.



POLÍTICA