A través de una transmisión en vivo, por redes sociales, el alcalde de Cartagena, William Dau, le exigió al ministro de transporte, Guillermo Reyes, la renuncia, por considerar que el jefe de cartera "actúa en contra de los principios del Gobierno Nacional".



Sin embargo, llamó la atención el tono de sus declaraciones, pues Dau catalogó de "sapo" a Reyes y lo acusó de intimidarlo. Todo esto en relación con los inconvenientes que se han presentado por el cobro en el peaje Marahuaco, en la Vía al Mar.

"El ministro de Transporte sapeó a la secretaria del Interior que en ese entonces estaba encargada de la alcaldía, la sapeó ante la Procuraduría para que le abrieran un proceso porque, cumpliendo órdenes mías, ella dijo que estaba con los manifestantes del peaje Marahuaco", dijo el mandatario de los cartageneros.

Además, frente a las presuntas intimidaciones que ha sufrido por parte del ministro Reyes añadió: "Muérdete el codo ministro, tú crees que me vas a asustar con esas amenazas, a él le voló la piedra porque le dije que la Procuraduría me ha abierto tantas investigaciones y una más ni me quita ni me resbala. Entonces ya me dijo que me iba a sapear, sapo, haz lo que quieras".

Guillermo Reyes le responde a William Dau

Ante las críticas y las fuertes palabras de William Dau, el ministro Guillermo Reyes señaló que las declaraciones del mantario serán recopiladas para ser enviadas a la Procuraduría.

“Le he pedido a la procuradora que las declaraciones que dio hoy y las de la Gobernación se incluyan en las investigaciones. Él no le tiene miedo a la autoridad, no le tiene miedo a faltarle el respeto a los servidores públicos, él cree que con los insultos puede alcanzar sus objetivos y yo no lo voy a permitir”, dijo el funcionario del Gobierno Petro en una entrevista con el diario 'El Universal'.

Según las declaraciones que hizo al medio, no es la primera vez que Dau le falta al respeto, una situación con la que el ministro no está de acuerdo. De hecho, Reyes ya le habría pedido a Dau que dialogaran respetuosamente sobre el posible traslado del peaje Marahuaco, pero el alcalde no ha querido.

"Dau esta semana llegó a la Gobernación de Bolívar, estaba el gobernador y el presidente de la ANI, y él muy grosero dijo que se movía el peaje o se movía. Fue muy irrespetuoso conmigo y esa costumbre de irrespetar a los concejales, órganos de control en mi caso no lo acepto, le dije que conmigo ese no era el camino", explicó el minstransporte al medio citado anteriormente.

Las polémicas de Dau por insultar

Esta no es la primera vez que el alcalde de Cartagena está envuelto en una polémica por su forma de expresarse, en ocasiones anteriores ha enfrentado juicios ante la Procuraduría por insultar a concejales y a directivos de universidades.

En el año 2020, el mandatario enfrentó un juicio por insultar a directivos de la Universidad de Cartagena, a quienes se refirió como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”. Declaraciones con las que habría vulnerado lo establecido en el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, según la Procuraduría.

En otra ocasión, en 2021, Dau debió responder ante el órgano por presuntamente infringir el deber de tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a otros funcionarios públicos, luego de referirse en términos de “truhanes”, “maricas” y “malpari(..)” hacia los concejales de la ciudad, en una sesión del 13 de abril del 2020.

Cabe recordar, que recientemente el ente de control abrió una investigación disciplinaria en contra del alcalde por posibles irregularidades en contratación. En este caso, por la firma de los convenios interadministrativos, 027 de 2020, por la suma de $944.164.735 y 024 de 2021, por valor de $355.512.04, con la Universidad de Cartagena.

