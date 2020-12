Guerrilla asesinó a dos venezolanos que se habían fugado de una cárcel

En la morgue de Medicina Legal de Tame, en Arauca, permanecían este lunes los cuerpos de dos jóvenes venezolanos que fueron asesinados en la madrugada de esta Navidad, al parecer por miembros del Eln.



Se trata de Jheison José Rodríguez y Anyerbert Josué González Vásquez, quienes acababan de ser condenados a 16 años de prisión por el asesinato de un joven y que se habían volado de la estación de policía de Tame, donde estaban detenidos.

La mamá de una de las víctimas llegó hasta la población araucana, pero ante la escasez de recursos evaluaba la posibilidad de sepultar a su hijo en el cementerio local, para lo cual tramitaba el apoyo de la administración local.



¿Pero qué fue lo que pasó?



Los dos venezolanos habían sido capturados en flagrancia por la Policía cuando asesinaron con sevicia a un joven tameño en un atraco en un balneario local. Los hechos se presentaron el 17 de marzo de 2020, cuando los dos extranjeros asesinaron a Juan Daniel Mora Guzmán, con arma corto punzante.



De acuerdo con el personero de Tame, Juan Carlos Villate, los extranjeros tras llegar a un acuerdo con la Fiscalia recibieron una condena de 16 años de prisión, como autores materiales del homicidio, y mientras se les encontraba un lugar para que pagaran la condena permanecían en la estación de Policía del municipio.

Sin embargo, Rodríguez y González junto a cinco presos más se fugaron de la Estación de Policía del municipio el pasado domingo 20 de diciembre.



Inicialmente se pensó que los extranjeros tras la fuga habían regresado a su país, pero en la madrugada de esta Navidad, los cuerpos de Jheison José Rodríguez y Anyerbert Josué González Vásquez fueron hallados con disparos al lado del cementerio del caserío de El Botalón.



Para las autoridades en Arauca no está claro por qué los dos cuerpos aparecieron en ese lugar, pero lo cierto es que este año en ese mismo punto este año en ese punto han sido asesinadas seis personas, cuatro de ellas venezolanas.



De acuerdo con el personero el asunto es que en la zona hacen presencia las disidencias y el Eln que ejercen un control territorial y que terminan asesinando a personas sindicadas de homicidio o expendedores de drogas.



Le puede interesar: A los congresistas les llegarán cerca de 20 millones de retroactivo



Los cuerpos

Este lunes la mamá de una de las víctimas llegó hasta Tame a reclamar el cuerpo. Sin embargo, el lío para ella no es solo conseguir los recursos para trasladar a su hijo hasta la frontera sino todo el papeleo requerido.



Ante esto se está tramitando a través de la alcaldía un apoyo funerario. Lo más seguro es que ella sepulte a su hijo en Tame y se regrese para Venezuela.



De los familiares del otro joven muerto las autoridades no tienen información.



Le puede interesar: ¿Por qué el Gobierno no puede bajarles el sueldo a los congresistas?