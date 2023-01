La Cancillería informó este martes que dos colombianos fallecieron en medio de los combates en Ucrania, país europeo que se encuentra en guerra con Rusia desde que fue invadido en febrero del 2022.



La información fue confirmada por la Embajada en Polonia, concurrente para el país en conflicto, la cual verificó que estas dos personas, cuya identidad no ha sido divulgada por las autoridades nacionales, hacían parte de la Legión Internacional.



(En contexto: Este era Alexis Castillo, el colombiano que murió en la guerra en Ucrania)

"La Embajada de Colombia en Polonia, concurrente para Ucrania, conoció la noticia del fallecimiento de dos connacionales, tras verse afectados combatiendo en Ucrania, como parte de la Legión Internacional", informó la Cancillería en la tarde de este martes.



Tras los hechos, la Embajada de Colombia en Polonia comenzó los contactos con las familias de las víctimas y esperan que se tome una decisión con respecto a los restos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta el fallecimiento de los connacionales y estará atento al desarrollo del caso FACEBOOK

TWITTER

(En otras noticias: Revuelo por informe que citó minMinas: no estaría soportado por sus autores)



"El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta el fallecimiento de los connacionales y estará atento al desarrollo del caso", remató la Cancillería en su comunicado.



Estas no son las primeras muertes de colombianos en este conflicto. En julio del 2022, por ejemplo, falleció Christian Camilo Márquez, de 32 años, quien hacía parte de la unidad antitanques.



(También: ¿A qué viene el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a Colombia?)



Otro caso fue el de Alexis Castillo, de 24 años, quien combatía en el Donbás. "Alexis es un colombiano que ha muerto en el Donbás; sus ideas revolucionarias, quizás equivocadas, quizás no, lo llevaron a esta guerra con los ojos abiertos. Ha muerto un joven que quiso ser revolucionario. La revolución es la paz", aseguró el presidente Gustavo Petro en su momento.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA