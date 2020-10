El lío para llevar clases a la selva en medio de la pandemia

En el Guaviare, el internet es un privilegio de unos muy pocos. Por lo demás, las comunicaciones corren en medio de la selva en botes, a lomo de caballo o en motos.



Por eso, la pandemia prácticamente obligó a las autoridades educativas de la región, a los profesores, a los padres de familia y a los propios estudiantes a reinventarse, a buscar la manera de llevar la educación a la zona rural, ahora atemorizada por el covid-19.

Mientras que en Bogotá y otras ciudades del país, tras la llegada de la pandemia, la solución fue el trabajo y las clases virtuales, esto en el Guaviare era algo absolutamente inviable. La razón: solo en los cascos urbanos hay internet. Y no es el mejor.



Y en todo el territorio hay 17.471 estudiantes.



Ahora, cuando se busca empezar a llegar a la nueva normalidad, solo 11 de los 30 establecimientos escolares que hay en la zona rural están dispuestos a retomar clases de manera semipresencial. Es una decisión de los padres enviar a sus hijos, y muchos tienen miedo.



Pero hoy, si bien las escuelas y los 48 internados rurales del Guaviare están cerrados, las clases no se han detenido. Las guías (textos para estudio y evaluación) se han convertido en el método de estudio.



Mientras que en algunas zonas urbanas como El Retorno y San José se trabaja una parte por medio de redes como WhatsApp, mensajes de texto y a través de internet, en el 70 por ciento del departamento es por guías y textos físicos.

Algunos profesores van a las escuelas a explicar las tareas Foto: Archivo particular

Pero lo más difícil ha sido llevar estos materiales.



Para poder llegar con los conocimientos, la Secretaría de Educación del departamento ha acudido a diferentes fórmulas.



Por un lado hay profesores que se desplazan en motocicletas hasta unos determinados sitios en donde dejan las guías para que los padres de familia o los estudiantes las recojan.



En otros casos, como hay docentes que viven en el área rural, se les entregan los elementos y ellos ayudan a distribuirlos entre los alumnos.



También hay veredas en las que no permiten, por miedo al covid-19, que ninguna persona ajena al lugar ingrese. En esos sitios, las comunidades han delegado a alguien de la junta comunal o de la asociación de padres para que reciba las guías y se encargue de la distribución.



En otros lugares se avisa con tiempo la fecha en la que se llevarán estas guías para que los padres o los estudiantes se acerquen a las escuelas a recogerlas. A caballo, en bote o a pie llega la gente a buscar los elementos de estudio.

Uno de los lugares más lejanos es Morichal Viejo, en donde habitan unas 11 comunidades indígenas, y hay estudiantes que están a más de dos días en bote de este lugar.

Cómo funciona

Una vez se entregan las guías, que van por materias o por cursos, los alumnos devuelven desarrolladas las que ya habían recibido. Este proceso en promedio se da cada 20 días.



Ahora bien, como en muchos casos los estudiantes tienen dudas o inquietudes, el asunto se complica.



De acuerdo con el secretario de Educación del Guaviare, Alexánder Quevedo, las alternativas son varias, aunque no sencillas.



Explicó que los profesores dejan su número de celular para atender las inquietudes de los alumnos. Pero hay que entender que en algunas zonas de ese departamento la señal del celular no existe. En otros casos hay docentes que van un día o dos a la escuela para recibir las preguntas que tengan los educandos.



“Pero también hay casos de profesores, especialmente los más jóvenes, que hacen un recorrido, casi siempre en moto, casa a casa, para resolver las inquietudes”, contó el secretario.



“Los profesores se han vuelto interdisciplinarios y terminan ayudándoles a los estudiantes así no sean de su área de clase. También los padres de familia han terminado involucrados en la educación de sus hijos”, dijo el funcionario.



En el Guaviare la pandemia no solo atemorizó a sus habitantes, sino que también ha mostrado que hay gente que quiere enseñar y gente que quiere aprender.

Y que puede que no tengan internet, pero sí muchas ganas de estudiar.



En este proceso los padres y profesores juegan un papel clave en el Guaviare Foto: Presidencia

Los internados rurales

El Guaviare puede ser uno de los departamentos del país que tienen más internados o residencias escolares: son 46. Hay alrededor de 2.400 jóvenes internos y unos 1.300 seminternos.



Si bien estos centros educativos en la mitad de la selva o a orillas de los ríos siguen cerrados, sus estudiantes también trabajan con guías.



Pero como para ellos estaba contratada por todo el año la alimentación escolar, que se les daba a los internos en los planteles, pues el asunto tampoco ha sido sencillo.



Lo que se determinó es que a cada estudiante se le entrega una ración para que la lleve y la prepare en su casa. Es así como una vez al mes, en las fechas fijadas, los padres van hasta el internado para reclamar estas raciones.

Algunos viven a más de dos días de recorrido del plantel.



