Exigen apoyo de la Armada para evitar ‘vacunas’ de Guardia venezolana

En San Felipe, un desolado corregimiento ubicado en la frontera del Guainía con Venezuela, a 238 kilómetros en línea recta desde Inírida, están cansados de pagarles ‘vacunas’ a los guardias venezolanos que están al otro lado del río Negro, la frontera entre los dos países.



Por eso este fin de semana los moradores del lugar protagonizaron una protesta, esta sí pacifica, contra la Armada Nacional acantonada en ese lugar y la encargada de salvaguardar la soberanía en esa zona del país.

“Ayuda, ayuda" era el grito que es cuchaba en las afuera de la sede de los marinos colombianos.



La situación es muy simple, según lo explicó Andrea Ricardo, una de las líderes comunales del lugar: los guardias venezolanos que están al otro lado de la frontera hostigan, ‘vacunan’, amenazan y hasta se apoderan de los productos que los colombianos movilizan por este río, que es prácticamente la única vía de acceso que tienen.



Pero la gota que les rebozó la copa se dio este fin de semana cuando una lancha cargada con todos los elementos de primera necesidad para los habitantes de San Felipe fue retenida por los guardias y el motorista fue arrestado.

En el sitio Bocas del Caciquiare, el río Negro se divide en dos, y la parte navegable queda al lado venezolano, donde hay un puesto permanente de los militares de ese país. Se lo rotan entre la Armada y la Guardia.



Y es allí donde las embarcaciones nacionales y sus ocupantes son objeto del hostigamiento. Y fue precisamente en ese lugar donde la embarcación colombiana fue incautada este fin de semana.



“Se quedaron con todo, no han devuelto nada. Lo que nos han dicho es que repartieron la comida que traía y que se tomaron cerveza”, contó Ricardo.



Incluso una comisión civil viajó desde San Felipe hasta el puesto de la Guardia para reclamar la carga del bote y averiguar por la suerte del motorista, pero ni siquiera los dejaron bajar de la voladora.



Y como los productos iban para San Felipe, en donde desde hace varios meses no llegan vuelos de carga, ya hay desabastecimiento de muchos artículos.



Por eso los habitantes del sector creen que la única manera de evitar que estos hechos se sigan repitiendo es si los venezolanos se percatan de que las embarcaciones nacionales que se mueven por el río tienen el respaldo de la Armada.

A raíz de esto fue que el fin de semana se dio la protesta ante la sede de la Armada en San Felipe.

Quienes protestaban dialogaron con miembros de la Armada Foto: Archivo particular

Esto también originó que el gobernador del Vichada, Álvaro León Flórez, estuviera el lunes en el sitio hablando con la comunidad y con la Marina.



“Nos dijeron que la Armada debería acompañarnos, pero no quedó nada concreto. En la Armada siempre nos dicen que no tienen combustible para salir con nosotros y en verano dicen, con razón, que las lanchas piraña no pueden navegar por el bajo caudal”, aseguró Ricardo.