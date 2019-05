Así es la vida en el caserío más alejado de Colombia

Llegar a La Guadalupe, el último caserío de Colombia en esa franja de tierra del Guainía que irrumpe en Venezuela y Brasil, es un asunto complicado. Es tan difícil que escasamente la Armada Nacional va de vez en cuando hasta allí.

Se podría decir que es un poblado alejado de la mano de Dios. No hay luz, ni tiendas, tampoco un centro médico. Mucho menos internet. Es más, casi no hay gente, solo unas 25 personas habitan en el lugar.

Al lado de las cinco casas de material y como testigo mudo del lento paso de los minutos en ese caserío ubicado al lado de río Negro, está la edificación más grande de lugar, que fue hasta unos cinco años la sede de un internado. Hoy las tejas de zinc están oxidadas y adentro el calor es sofocante.

Pero en uno de los salones funciona la escuela del lugar. Un solo profesor se encarga de dictar las clases a los únicos siete alumnos. Uno es de prescolar, dos de primero, dos de cuarto y hay uno de tercero y uno de quinto.



El maestro es Alexander Benjamín Guarulla, un indígena ducutivapo que estudió en una escuela normal y quien llegó este año a dictar las clases. La jornada inicia a las 7 de la mañana y termina a las 12 del mediodía. Como no hay internet y solo unos pocos libros, no es fácil dejarles tareas de investigación a los estudiantes.



Los siete alumnos están en el mismo salón y el profesor se las ingenia para ponerles algún trabajo o tarea a unos, mientras les explica a otros.



Todos provienen de las cuatro familias que habitan en lugar, que son indígenas curipaos. Están asentadas allí desde hace mucho tiempo y se dedican a sembrar yuca brava, para hacer el casabe y el mañoco, su principal fuente de alimento.



Como la carne de ganado es algo que muy poco se ve en el lugar, tratan de suplirla con pescado y en verano salen de cacería, eso sí, teniendo mucho cuidado de no ser mordidos por alguna culebra venenosa o tener alguna fractura.



El médico más cercano está a tres horas en lancha, en San Felipe, o a 9 si el motor es pequeño. Y si el asunto se complica hay que contratar un vuelo chárter hasta Inírida, el cual puede costar más de 2,5 millones, si es que se consigue.



Allí no hay carreteras, por lo que algunos de los niños habitan en La Guadalupe, hoy todavía no han visto siquiera un carro o una moto. Eso sí, conocen la selva que los rodea con sus peligros.



Alexander, de 25 años, vive en una casa abandonada hace un cuarto de siglo, acompañado de su mamá, quien decidió no dejarlo solo.

Para llegar a la Guadalupe primero hay que tomar un avión DC-3, que lleva carga y pasajeros, hasta San Felipe. Foto: Archivo particular

La vida en este pequeño caserío colombiano es tan simple como complicada. Como no hay luz, las tardes el profesor las dedica a preparar clases, a leer o a salir de pesca con los hombres y jóvenes del lugar.



De lo contrario las dedican a jugar voleibol en una improvisada cancha que hay en el lugar.



El único sitio que tiene energía es la inspección de Policía, a la que acuden los pocos que tienen celular a cargarlo. Sí, con dificultades entra la señal de celular. Es su contacto con el mundo exterior, porque ni la señal de la radio colombiana se puede sintonizar fácil.



Allí, la inquietud es que no haya demasiadas nubes para que los paneles solares carguen las baterías, no solo por los teléfonos sino porque se garantiza un rato de televisión en las noches.



Resulta que William, el inspector de Política, tiene un televisor y antena de televisión satelital por lo que en las noches lo prende y deja abierta la puerta para que todos los habitantes del caserío lleguen y vean un rato antes de ir a dormir.



Él es la única autoridad colombiana en esta zona de la denominada triple frontera, pues allí no hay policía ni Ejército. La Armada llega ocasionalmente en el proceso de mantener la seguridad de los ríos y proteger la frontera



Cuando William apaga el aparato, algo que sucede muy temprano, la gente sabe que llegó la hora de acostarse. Linterna en mano, cada uno para su aposento.

Salir de La Guadalupe

Una ventaja para el profesor Alexánder, si es que así se puede considerar, es que está obligado a ahorrar. A él le consignan en una cuenta de ahorros en Inírida, lo que implica que para poder retirar algo de la cuenta tiene que llegar hasta la capital.



Pero ese viaje no es sencillo. Para comenzar debe conseguir una lancha voladora que haga ruta hasta San Felipe. Eso cuesta 60.000 pesos el trayecto.



El lío es que a San Felipe solo llegan dos aviones a la semana, los martes y viernes. Se trata de aeronaves DC-3 que transportan carga y pasajeros. El vuelo vale 280.000 pesos por trayecto.



En este poblado, donde está una base fluvial de la Armada, sí hay tiendas. Allí una gaseosa vale 10 mil pesos y un galón de gasolina 20.000.



Pero a pesar de esa lejanía, ellos se sienten muy colombianos. Los 25 habitantes de La Guadalupe son los últimos guardianes de la soberanía, en un territorio hostil en el que la presencia estatal es muy escasa. Es más casi que ni se nota.



