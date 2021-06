El drama para recuperar un convento de 1610

La que puede ser considerada como una de las edificaciones más antiguas y emblemáticas de Guaduas, en Cundinamarca, el convento franciscano de la Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles, construido en 1610, hoy es amenaza de ruinas. Parte de su techo se vino al piso y la edificación está a punto de colapsar.



No está claro cuál es la principal amenaza: si la lluvia o quiénes no quieren hacer nada por evitar que sus paredes y su historia se conviertan en lodo.



Durante los últimos años el patronato de Guaduas, integrado personas de la localidad, ha estado luchando para que la alcaldía municipal les devuelva el edificio, que, aseguran, de manera arbitraria se tomó hace unos 40 años.



Durante todo este tiempo esta organización civil ha intentado por todos los medios que les devuelva el convento, pero no ha sido posible.



Aunque incluso hay un fallo en primera instancia del Tribunal de Cundinamarca que resolvió una acción popular en la que se le ordena la administración municipal devolver el predio, esto no ocurre.



Lo único que logró que la Alcaldía, que durante todos estos años no ha pagado un solo peso de arriendo ni le ha hecho ninguna adecuación al convento, fue que una parte del techo se derrumbara.



Desde hace más de dos meses de administración municipal por fin desocupó el edificio, pues los organismos de socorro alertaron sobre el riesgo que corrían las personas que allí laboraban, pues en cualquier momento la antigua edificación podría colapsar.



Y si bien ante la salida de los empleados de la administración en el patronato estuvieron muy felices porque creyeron que por fin les iban a devolver el edificio, la espera continúa.

La edificación se ha ido derrumbando lentamente. Foto: Archivo particular

Los funcionarios se fueron y el edificio quedó en ruinas, sin ningún doliente. Es más, para que los propietarios formales del convento puedan ingresar deben pedir un permiso pues las llaves del portón las tiene la alcaldía.



En Guaduas, al frente de la brega por recuperar el edificio y que allí se puede hacer una escuela de oficios, está Mariela Bohórquez, que es la representante de la veeduría del patrimonio histórico y cultural de la ciudad.



Ella es la persona que instauró la acción popular para lograr que les desocuparan y les devolvieran la edificación.



Tras mucho insistir finalmente la Veeduría y el Patronato lograron que el pasado 21 de abril se les permitiera hacer una inspección ocular al edificio.



Imagen del convento por dentro. Foto: Archivo particular

Lo que encontraron

Y lo que hallaron se ve más grave desde adentro que desde la calle. La edificación, de acuerdo con Mariela, se encuentra en un estado desamparo bastante avanzado y el deterioro de los elementos estructurales y arquitectónicos del convento es evidente a simple vista.



De acuerdo con ella se pueden apreciar, “sin ser ingeniera” todas las irregularidades que tienen los asentamientos en todo el terreno lo cual está afectando los muros y la estabilidad de los mismos.



También se pudo apreciar que las vigas de madera que sirven de soporte al segundo piso se encuentran torcidas, incluso algunas están afectadas por los gorgojos.



De la misma manera, en el segundo piso encontraron que en el lugar donde existió un balcón, fue adecuado para construir un baño. Pero también hay elementos que muestran intervenciones locativas sin tener ningún miramiento con la arquitectura de 1610, como las adecuaciones de algunas dependencias que a lo largo de estos años hizo la alcaldía.



Pero no es sólo lo único. Igualmente comprobaron que se intervinieron las vigas del segundo nivel, que se recubrieron muros con barniz, que se generaron cierres de accesibilidad de algunos puntos entre el convento y el templo con muros hechos en ladrillos y cemento.



Una de las escaleras del convento fue recubierta con concreto, aunque, y hay que decirlo, le dejaron el barandal original. Y debajo de la escalera se adecuó un cuarto de servicio.



Y si bien por dentro la situación está mal, en los techos está peor. Las cubiertas en varias partes de la edificación han colapsado, a lo que se suma que en algunos lugares registra hundimientos, todo esto, aparentemente por la falta de mantenimiento.



En términos generales, de acuerdo con Bohorquez, se puede observar que hay una erosión avanzada de los muros, que la humedad ha afectado buena parte de la estructura, que la madera presenta deterioro y que la edificación fue sometida a unas intervenciones que no están acordes con la estructura que tenía la edificación.



Ahora bien, como en los últimos días se ha dado un incremento notorio de las lluvias el temor es que el agua pueda destruir parte de los techos e incluso hacer venir alguna parte de la edificación al suelo.



En la zona del templo se puede decir que está una de las situaciones más críticas pues la cubierta ya se cayó en más del 50 % y los muros están siendo sostenidos con Guaduas.



El deterioro de la edificación es evidente Foto: Archivo particular

La acción judicial

Mariela Bohórquez instauró ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular pidiendo que la alcaldía les devolviera el convento. En marzo del 2019 en un fallo de primera instancia le dieron la razón y le ordenaron a la administración municipal devolver el edificio.



Sin embargo, la Alcaldía apeló el fallo ante el Consejo de Estado por lo cual no se ha podido proceder con la decisión de los magistrados.



Si bien a comienzos de este año tras las fallas estructurales y básicamente por la caída de un pedazo del techo la alcaldía con sus funcionarios decidió mudarse del lugar.



La antigua edificación hoy está cerrada y no se permite el acceso al público.



Es por eso que Mariela sigue insistiendo que el edificio se está cayendo y que con esta temporada de lluvias, por tratarse paredes de adobe y de tapia pisada, lo más seguro es que si no se interviene, por lo menos en la protección, la edificación puede deteriorarse muy rápidamente y va a ser muy difícil restaurar.



La alcaldía

En la alcaldía de Guaduas, que ahora se trasladó a cerca de 1 kilómetro de la población, en la vía que conduce a Chaguaní, poco quieren hablar del asunto.



Formalmente sólo dicen que se está a la espera de que se revise la situación jurídica, esto es, que el Consejo de Estado resuelva en segunda instancia la apelación a la acción popular.



El asunto es que consideran que es necesario establecer realmente quién es el propietario de esta edificación.



Lo que explican en voz baja en la administración de Guaduas es qué el convento nunca fue tomado de manera irregular sino que se le cedió hace 40 años a la alcaldía para que pasara sus instalaciones allí.



En otras palabras, consideran que tienen derecho a la propiedad en la medida que han ostentando la posesión del inmueble durante más de 40 años.



Pero el abogado Evaristo Nieto, quien es el asesor jurídico de la accionante, recuerda que el convento fue invadido de manera ilegal por funcionarios de la alcaldía y que allí se instalaron porque necesitaban espacio.



Asegura que nunca se les firmó ningún documento, que el convento no les fue cedido en comodato ni le fue arrendado a la alcaldía.



Dijo que en la argumentación de respuesta a la acción popular aseguraron que este convento no era propiedad del patronato sino del municipio y que les pertenecía por tener la posesión durante los últimos 40 años.

“El convento por ser un bien interés cultural no se puede adquirir por pertenencia y eso está claro en la sentencia de primera instancia del tribunal”, señaló Nieto.



Pero en la alcaldía insisten en que hasta tanto el Consejo de Estado no determine legalmente a quién le pertenece el bien, pues no lo van a entregar pero tampoco van a poder invertirle un solo peso.



El asunto es que por ley la alcaldía no puede invertir recursos públicos en un bien que eventualmente es privado.

Toda la edificación muestra deterioro por falta de mantenimiento. Foto: Archivo particular

Su historia

Sin el convento, Guaduas no sería igual. El 13 de diciembre de 1610 comenzó la historia de la Recoleta de Nuestra Señora de Los Ángeles, cuando los padres franciscanos lo construyeron, siendo fray Tomás de Morales su principal gestor. Fue la primera edificación del valle de las Guaduas, camino obligado entre Santafé, capital del Nuevo Reino de Granada, y el río Magdalena.



Fue uno de los tres conventos de recolección construidos por orden del virreinato español. Los otros dos estaban ubicados en Santafé y Cartagena.



Desde ese momento se convirtió en el impulsor del pueblo y en el eje de la región, pues todos los servicios religiosos de la zona se realizaban allí.



Entre los acontecimientos más recordados de la Recoleta está el bautizo de Policarpa Salavarrieta, quien nació en Guaduas el 26 de enero de 1796. También desde allí, los franciscanos decidieron evangelizar el Chocó, y en ese mismo lugar le presentaron a José Celestino Mutis al joven Francisco Javier Matis para que lo llevara a la Expedición Botánica. Mutis, años después, lo calificó como “el mejor pintor de flores del mundo”.



De hecho, durante dos siglos funcionó como parroquia, pero en 1821, después del Congreso de Cúcuta, que sirvió para establecer nuevos lineamientos de la Nueva Granada, se ordenó la expropiación de los conventos que no tuvieran, al menos, ocho religiosos.

En los pasillos es evidente lo que está ocurriendo con el convento. Foto: Archivo particular

La nueva alcaldía

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que “es un proyecto prioritario” que Guaduas tenga una casa de gobierno digna.



“La Alcaldía se ha comprometido con el lote, que ya está listo y dispuesto, y desde la Gobernación vamos a iniciar estudios, diseños y construcción. Ese es un compromiso que yo asumí con todos los habitantes de Guaduas”, dijo el mandatario.



El gobernador dijo que la idea es terminar la obra antes de que se acabe este gobierno y en ese sentido anunció que la idea es que antes de que se acabe el año es tener estudios y diseños para que en el primer trimestre del próximo año se pueda hacer la asignación de recursos y comenzar la construcción.



