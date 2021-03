El lamentable estado en que alcaldía de Guaduas dejó convento de 1610

Durante más de 40 años un grupo de habitantes de Guaduas, así como el Patronato de la ciudad, bregaron sin éxito incluso en instancias judiciales para que la alcaldía les devolviera el convento de La Consolata, donde funciona la administración municipal.



Y si bien hace tres años el Tribunal de Cundinamarca, al resolver una acción popular, ordenó el desalojo del convento, la alcaldía apeló y el asunto pasó al Consejo de Estado. Mientras tanto, seguían despachando desde el convento, sin hacerle mantenimiento.

Pero esta semana, ante el grave deterioro de la edificación y a la sobrecarga a la que fue sometida, una parte se vino al piso y a la alcaldía no le quedó más remedio que iniciar el desalojo de la edificación.



Y si bien todas las dependencias abandonaron el lugar, que hoy prácticamente amenaza ruinas, todavía no lo han devuelto, pero tampoco han hecho las reparaciones que se requieren, que son millonarias.



Ahora, en Guaduas no está claro cuando la Alcaldía va a devolver el convento y si piensa pagar los reparaciones que durante los últimos 40 años no hizo.

La historia

Esta historia se remonta a 1972, cuando la Alcaldía de Guaduas “ocupó de forma violenta, arbitraria e ilegal el monumento mencionado”, dice la demanda que un grupo de ciudadanos llevó hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en un fallo del 8 de marzo del 2019 ordenó restaurar y entregar la edificación a sus dueños.



Según el fallo, “el inmueble se encuentra en estado de deterioro”, y agrega que “la especial situación del inmueble y su representación para la historia de Colombia comporta afirmar que al estado al que se ha sometido ha llegado por dos razones fundamentales: por su uso por parte de entidades públicas y por un indebido mantenimiento de sus estructuras”.



Pero en el caso de Guaduas no se está hablando de una edificación cualquiera, sino de un convento que fue construido en 1610 por los padres franciscanos y alrededor del cual creció esa población del occidente de Cundinamarca.



Fue uno de los tres conventos de recolección construidos por orden del virreinato español. Los otros dos estaban ubicados en Santafé y Cartagena.



Entre los acontecimientos más recordados de la Recoleta está el bautizo de Policarpa Salavarrieta, quien nació en Guaduas el 26 de enero de 1796. También desde allí, los franciscanos decidieron evangelizar el Chocó, y en ese mismo lugar le presentaron a José Celestino Mutis al joven Francisco Javier Matis para que lo llevara a la Expedición Botánica. Mutis, años después, lo calificó como “el mejor pintor de flores del mundo”.



El deterioro y el abandono del viejo convento es evidente. Foto: Archivo particular

Durante años tuvo varios dueños, entre ellos el presidente Manuel Murillo Toro, quien, incluso, vivió allí.



Pero los guadueros seguían identificándolo como un ícono del pueblo. El país era otro. La Guerra de los Mil Días había terminado, y en 1908, los habitantes, por medio de un patronato que obtuvo su personería jurídica de las manos del presidente Rafael Reyes, decidieron comprarlo. Acordaron que este espacio solo sería para fines culturales. En términos de la época, lo destinaron enseñanza de letras, arte y oficios. Lo adquirieron en 1910.



En Guaduas cuentan que la administración municipal se tomó el convento. Narran que al encargado de cuidarlo mientras decidían su futuro, literalmente, le arrebataron las llaves.



Fue en 1972 cuando la administración municipal llegó al edificio, y desde entonces no pudieron sacarlos ni llegar a un acuerdo para que pagaran un arriendo y así poder sostener el lugar, pues, por ser un edificio privado, una entidad pública no puede invertir recursos en este. A la Alcaldía se sumaron el Concejo, la Personería y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.



Desde ese momento, el patronato ha luchado para recuperar la edificación, pero no lo ha logrado. Se recurrió a varias acciones legales, argumentando que este es un bien cultural de la nación y está en peligro.



Deterioro total

Ahora, la situación es delicada. El viernes pasado un pedazo del techo de la edificación se vino al piso y la alcaldía simplemente decidió sacar sus empleados del antiguo convento ante el riesgo que corrían.

“En la alcaldía están de trasteo, pero no nos han llamado, no han dicho nada, no han entregado y el convento se está cayendo”, dijo Mariela Bohórquez, la accionante de la acción popular.



“Lo importante es que la alcaldía salga, aunque reparar la construcción nos puede costar unos 2.000 millones de pesos”, destacó Bohórquez.



La Alcaldía decía que no podía meterle recursos porque el convento no era de ellos. “Y los pocos arreglos que hicieron fue echarle cemento, cuando este es un bien de interés cultural”, señaló.



EL TIEMPO intentó conocer la versión del alcalde de Guaduas pero no fue posible contactarlo.

