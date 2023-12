'Reprochable': Martha Lucía Zamora tras discusión que habría tenido con el canciller

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Martha Lucía Zamora, se pronunció en la mañana de este viernes sobre un episodio que protagonizó el canciller Álvaro Leyva, quien, según el Reporte Coronell de La W, le gritó a la funcionaria en Casa de Nariño.



Al parecer, tanto Leyva como Zamora estaban en la antesala de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y allí el ministro de Relaciones Exteriores le alzó la voz y le reprochó: "Usted no cuida al Presidente".



Según el Reporte Coronell, Leyva le habría gritado y en un momento le dijo: "Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto (...). Voy a hablar con Petro, usted no lo cuida. Yo soy el único que cuida al Presidente".

Álvaro Leyva, canciller; Martha Zamora, directora de la Andje, y Juan Pablo Estrada, apoderado de Thomas Greg.

Sobre lo sucedido, Zamora publicó un mensaje en su cuenta de X en el cual aseguró: "Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado".



Y es que la Agencia de Defensa Jurídica, como lo contó la Unidad Investigativa de este diario, solicitó que la audiencia de conciliación entre la empresa Thomas Greg (que actualmente tiene el contrato de los pasaportes) y la Cancillería se pausara para buscar un acuerdo que le evite al Estado tener que pagar más de 117.000 millones pesos.



La compañía anunció hace unos meses que interpondría una demanda por ese valor debido a que la Cancillería declaró desierta la licitación del contrato de los pasaportes, la cual había ganado con el mayor puntaje Thomas Greg.

Juan Pablo Estrada, apoderado de Thomas Greg, y Álvaro Leyva, canciller.

Luego de que el proceso se cayó, el canciller Leyva declaró el estado de urgencia manifiesta y eso permitió entregarle, de nuevo, el contrato a esta empresa, que tendrá la responsabilidad de la producción de estas libretas por un año más mientras se completa el proceso de la nueva licitación.



La Unidad Investigativa de este diario contó este 30 de noviembre que en la audiencia que se llevó a cabo ayer (jueves) Juan Pablo Estrada, apoderado de Thomas Greg, hizo una propuesta en la que se contemplaría renunciar a la exigencia de 10.000 millones de pesos en perjuicios. Además, se ofrecerían servicios adicionales por 4.000 millones de pesos.



La solicitud de Zamora de buscar un acuerdo para evitar un daño al fisco se acogió por todas las partes y eso, al parecer, es lo que tiene molesto al canciller Leyva, ya que el presidente Petro ordenó que sí o sí se hiciera un proceso licitatorio "limpio y sin fórmulas que lleven a un solo proponente predeterminado".



El canciller Leyva.

El mandatario agregó: "Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana, que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados".



Por ahora habrá que esperar si hay un acuerdo en estos días, pues la audiencia se reprogramó para el 15 de diciembre.



EL TIEMPO se contactó con la Cancillería para saber si habrá algún pronunciamiento sobre la situación que se presentó con Zamora, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta. El que sí se pronunció fue el presidente Gustavo Petro, quien este viernes en su cuenta de X indicó: "No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados".



