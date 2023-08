En poco más de 15 días, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a un “gran acuerdo nacional” en tres oportunidades distintas, la última en su discurso del 7 de agosto, en pleno Puente de Boyacá.



Aunque es un término que sonó mucho en la campaña presidencial y cuando llegó al Gobierno, a través de esta figura consolidó una coalición mayoritaria que en el papel nunca se había dado —75 senadores y 140 representantes—; había quedado en el olvido en los últimos meses, sobre todo con la ruptura de la bancada de gobierno, declarada por el propio mandatario el 25 de abril.



La cabeza del Ejecutivo echó mano de nuevo de esta propuesta justo en los días anteriores a cumplirse su primer año de mandato. En el discurso de instalación del Congreso, el 20 de julio, Petro dijo: “Es momento de ceder y construir un gran acuerdo nacional”. Acto seguido, reconoció que el Congreso “es la expresión condensada de ese acuerdo, que se tramita aquí (en el Capitolio) a través de las reformas”. Dicho acuerdo, señaló, “podemos hacerlo en medio de las diversidades económicas, sociales, culturales y políticas”.

Luis Fernando Velasco estaría liderando el "gran acuerdo nacional". Foto: Diego Caucayo

El 3 de agosto volvió a mencionar este proyecto durante la instalación del Comité de Participación en los diálogos con el Eln: “Es convocando a todas las fuerzas políticas de la sociedad colombiana a ayudar a forjar el Acuerdo Nacional y a volverlo realidad. El acuerdo no es solamente que el Gobierno Nacional y el Eln estén aquí juntos. El Acuerdo Nacional es que los partidos del gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes de solución”.



Solo puso un breve paréntesis a este mensaje de “reconciliación” en la tarde de ese mismo jueves, cuando hizo referencia al caso que lleva la Fiscalía en contra de su hijo Nicolás Petro. Habló de fuerzas y presiones externas, y cuestionó a los sectores que pedían su renuncia.



No obstante, cuatro días después, en la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Boyacá, retomó la idea de un “acuerdo nacional” y lo acompañó de la propuesta de una ley de reconciliación, otro tema del que había hablado en campaña y que había dejado en pausa.



“Seguimos llamando a todos los sectores políticos y sociales a un gran acuerdo nacional para cambiar nuestro destino, no estamos condenados a 100 años de soledad”, expresó Petro, para luego añadir: “Vamos hacia una ley de reconciliación nacional, si la verdad judicial florece no solo en la justicia transicional, sino en la justicia penal ordinaria”.



Aunque varios sectores, sobre todo de oposición, se han mostrado escépticos frente a la propuesta, debido al tono que ha tenido el mandatario en los últimos meses —como lo expresó el senador David Luna en la réplica de la oposición al discurso del 7 de agosto—, desde el Gobierno han dicho que esto es diferente y que desde el 20 de julio, cuando el mandatario volvió a hablar del acuerdo, comenzaron a construirlo.



Supuestamente, el Ministerio del Interior, liderado por Luis Fernando Velasco, habría asumido la tarea de materializar la invitación del primer mandatario. Esta cartera estaría encargada de establecer la metodología, los participantes y los temas que se discutirían en este espacio.



Por el momento, todo estaría en una fase de preparación y para avanzar se habrían reunido en los últimos días con todo el gabinete y con académicos. “La haremos con la participación de expertos internacionales y con casos de éxitos de otros países”, expresaron desde la cartera de Velasco. A esto agregaron que, como dijo el mandatario, tendrían que participar “sectores de todos los frentes”, no solo del Gobierno: la idea sería que trascienda los partidos y apunte a gremios y otros campos.



Además de lo expresado desde el ministerio de la política, en el Pacto Histórico recordaron que esta es una invitación que el Presidente ha hecho desde su primera campaña presidencial, en 2010, y que ahora último se han movido con más fuerza en esa línea. Incluso expresaron que los primeros pasos se han dado con la inclusión de figuras como José Félix Lafaurie y Fabio Valencia Cossio en las mesas de diálogos con el Eln y las disidencias de ‘Iván Mordisco’, respectivamente.

El expresidente de la Cámara David Racero es uno de los escuderos del presidente Gustavo Petro. Foto: César Melgarejo

Por esta colectividad habló el representante David Racero, que reconoció que “falta aterrizaje por parte del Gobierno”, pero al mismo tiempo señaló los avances que se han venido dando en aspectos como la reforma tributaria y otras iniciativas, y que en esta ocasión solo faltaría que se “acoten” de una mejor manera los temas y los actores que se sentarán a dialogar.



“Es una apuesta política sincera y genuina. Los cambios solo tienen eco en el tiempo si hay un acuerdo entre los diferentes”, dijo Racero, que a renglón seguido apuntó que en esta ocasión la propuesta llega “con un sentido de reconciliación y de limar las diferencias políticas”.



En cambio, en la oposición se mantienen en sus dudas frente a las invitaciones del Gobierno. David Luna fue consultado por EL TIEMPO y este recordó que en su intervención del jueves por la noche afirmó “estar listos para hacerlo (el acuerdo nacional”, pero al mismo tiempo llamó la atención en que debe ser un acuerdo “y no una adhesión”. En este sentido, señaló que Petro debe escuchar “las propuestas alternativas” que han hecho con los distintos proyectos y reformas, pues “nunca hemos recibido su interés por conversar”.

Del discurso a la práctica



Expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en la importancia de la invitación hecha por el presidente Petro, pero de distintas formas apuntaron a que no puede quedarse en mera retórica. Asimismo, advirtieron que su alcance puede verse reducido por el escándalo de Nicolás Petro.



El exministro de Gobierno Héctor Riveros recordó que las propuestas de “acuerdos” se han hecho en distintas administraciones, “pero no hay iniciativa para hacerlos”. En este camino afirmó que por el momento todo se queda “en el discurso” y que por lo menos debería plasmarse en un papel.



Sin embargo, destacó que hay una mejor voluntad desde el Ejecutivo debido a que “ha entendido que debe cambiar unas cosas de sus proyectos y aplazar otras”. Además, agregó que este espacio debería ser tripartito (Gobierno, Congreso, empresarios-gremios), pues es de las pocas veces en las que los sectores sociales se ven representados desde la Presidencia.

David Luna se ha convertido en un referente de la oposición. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

En un camino similar estuvo la posición de Jorge Iván Cuervo, docente de la Universidad Externado, que apuntó a que “Gustavo Petro se dio cuenta de que necesita una alianza política, no solo para los trámite legislativos, sino para tener un entorno institucional favorable”. Para el académico, hubo una especie de “subestimación” por parte del Presidente del panorama político —“que podía sacar sus proyectos como llanero solitario”— que le está costando y solo ahora está cayendo en cuenta de que necesita de los otros para adelantar su agenda. A esto, agregó que el país también se está dando cuenta de que no puede tener tres años de disputa política y que esto se ve en figuras como el expresidente César Gaviria, que incluso dijo: “Estamos obligados a luchar para que (Petro) termine su periodo”.



Juan Federico Pino, profesor titular de Flacso Ecuador, comentó que retomar la propuesta del acuerdo se debe a que el mandatario habría perdido el resto de los pulsos que tenía: el del Congreso y el de la calles. Ante esta situación, el primer mandatario habría encontrado de nuevo en la figura del acuerdo una forma de volver a tener una coalición. “Petro debe construir el acuerdo cediendo burocracia y cediendo algunos puntos”, señaló el académico, que apuntó a que el Presidente debe asumir una posición más pragmática: “Él sabe que se le está acabando el tiempo para sus reformas y la propuesta sirve tanto para presionar al Congreso como reconfigurar la coalición”.



En cambio, el académico Yann Basset se mostró más escéptico y recordó que esta es una propuesta que no es nueva, “ha usado la expresión en varias oportunidades”. Para el analista, el lío viene es que no es claro “en lo que quiere decir”. Así mismo, dijo que el presidente Gustavo Petro debe entender que no es lo mismo un “gran acuerdo que una coalición”. Sin embargo, destacó que el mandatario ha dado pinceladas en esa dirección “al nombrar gente de la oposición en temas de paz”.