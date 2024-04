Petro y Milei ordenan a cancillerías superar toda diferencia y que regresen diplomáticos a sus embajadas

Luego de una semana complicada en las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Argentina, las Cancillerías de estos países manifestaron que “han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación”.

En un comunicado conjunto, publicado en la noche de este domingo 31 de marzo, estas dependencias manifestaron que por instrucciones de los presidentes Javier Milei, de Argentina, y Gustavo Petro, de Colombia, han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas.

“El Gobierno colombiano ha dado indicaciones para el Embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires, al tiempo que concede el beneplácito al nuevo embajador propuesto por el gobierno argentino en Bogotá”, dice el comunicado.

En la misiva, además, se anunció que Diana Mondino, canciller de Argentina, visitará Colombia.

El pronunciamiento se da tras el descontento del Gobierno colombiano luego de las palabras "desobligantes" de Milei contra el Presidente Petro en una entrevista concedida al medio estadounidense CNN.

En dicho momento, el presidente de Argentina tildó a su homólogo colombiano de "terrorista asesino".

Este miércoles, el Gobierno colombiano había la expulsión de todos los diplomáticos que estaban en la Embajada de Argentina en Bogotá y rechazó los señalamientos del presidente Milei.

Relaciones entre Colombia y Argentina no están rotas, según canciller (e) Murillo

En diálogo con EL TIEMPO, el canciller (e), Luis Gilberto Murillo, habló sobre las diferencias diplomáticas que hubo entre Argentina y Colombia tras las declaraciones del Presidente Javier Milei.

El canciller insistió en que las relaciones no están rotas y las conversaciones entre ambas naciones se están dando por los canales oficiales. El trabajo consular, el intercambio comercial y las alianzas transnacionales colomboargentinas continúan.

"No estamos rompiendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. Estas se mantienen. No están en su mejor momento, pero no están rotas. Lo queremos que quede claro que no aceptamos las expresiones de irrespeto del presidente Javier Milei", comentó el canciller (e) Murillo.

El alto funcionario puntualizó que espera que se pueda "superar este difícil momento".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS