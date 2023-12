Viaje de Francia Márquez a África no tuvo que ver con cambios en visas: Cancillería

En el país sigue la conmoción por el hallazgo de dos menores africanos que fueron abandonados en el aeropuerto internacional El Dorado desde los primeros días de diciembre. Los niños, que no son familiares, han reflejado el drama humanitario que implica la migración irregular.



Y es que la llegada de migrantes africanos ha aumentado en los últimos meses en parte porque desde mayo se flexibilizaron los requisitos de visas de tránsito a 9 países de ese continente - incluido Guinea - y eso, según ha explicado el Gobierno, ha sido identificado por las redes de tráfico de migrantes que se han aprovechado de esta situación.



En medio de este caso, algunos sectores han cuestionado que le gira que realizó la vicepresidenta Francia Márquez en mayo tuvo que ver con la flexibilización que se realizó el 23 de mayo de 2023 en la resolución 3717 de 2023, cinco días después de que culminó su visita a tres países africanos.



En el artículo 8 de la resolución 5488 del 22 de julio de 2022, que fue la que se modificó, se establecía la lista de países a los que se les exige visa de tránsito. Con la modificación de este año, se pasó de 41 países a 27.



En mayo de este año, la alta mandataria destacó que uno de los logros de la visita fue hablar sobre la flexibilización de las visas entre Colombia y ciertos países africanos. En ese momento, solo se habló de Kenia pero hasta el momento, no se ha acordado nada al respecto.



EL TIEMPO consultó con la Cancillería para saber si la modificación en la resolución tuvo que ver con dicho viaje, pero manifestaron enfáticamente que no.

Vicepresidente de Kenia Rigathi Gachagua y el vicecanciller de Colombia, Francisco Coy. Foto: Cancillería

De hecho, el vicecanciller Francisco Coy le dijo a este diario que el cambio que se hizo en el artículo 8 se empezó a discutir inicialmente en octubre de 2022 para sacar a Cuba de esa lista de países que requieren visas tránsito.



"Estas son casualidades desafortunadas, no tiene nada que ver. Además, la vicepresidenta no participa en estos procesos", indicó Coy.



El funcionario señaló que fue él quien pidió cambiar la resolución por el caso cubano.

"Esto fue por una razón particular, ya que el consulado en La Habana estaba congestionado y colapsado porque no había gente que atendiera y la principal labor de esa oficina era atender solicitudes de visas de tránsito de cubanos que venían a Colombia no para quedarse acá, sino para seguir hacia el norte", agregó.



Esa congestión fue la que motivó la modificación de la resolución. Dice Coy que en ese momento, desde el área que revisa estos visados en la Cancillería, sugirieron revisar de una vez a qué otras nacionalidades que no registraban un alto flujo de viajeros se les podía aplicar la misma exención.



Migrantes en las salas internacionales del aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

"Esto no se hace al azar, se hace mirando los registros de los países en los cuales hay migración y las nacionalidades que se eximieron fueron las que no tenían registros de migración numerosa ni problemática. En esa lista estaba Guinea, no era una nacionalidad problemática", indicó.



El vicecanciller indicó que el aumento de los últimos meses provenientes de ese país es un fenómeno nuevo que ya están analizando cómo manejar, pues cuando se tomó la determinación la migración no era significativamente alta.



"Lo hicimos fue para aligerar el trabajo en los consulados en Africa, sobre todo el de Ghana, que estaba sobrepasado", dice Coy. Y es que de los 14 países a los que les quitaron este requisito, 9 son africanos.



Coy insiste en que el hecho de que Guinea esté en la lista y ahora se esté presentando esta situación en el aeropuerto El Dorado es una "desafortunada coincidencia".



Además, expuso que a esta población que viene de tránsito no se le tiene que hacer un control migratorio al entrar a Colombia, ya que al tener la exención de la visa, pueden estar en el aeropuerto por al menos 24 horas sin pasar por las revisiones que hace Migración Colombia.



El viceministro explica que esto sucede porque "ellos están en un limbo territorial. Si bien están en territorio colombiano, pero legalmente no han entrado. No son sujetos de expulsión ni nada porque apenas están de paso. Si los dejan seguir no es responsabilidad de las autoridades colombianas, es responsabilidad de quienes los embarcó".

El llamado del Gobierno a las aerolíneas

Migrantes en las salas internacionales del aeropuerto El Dorado. Foto: Migración Colombia

Desde el Gobierno Nacional le hacen un llamado a las aerolíneas que suelen transportar a estos viajeros que hagan un mejor filtro y verifiquen que quienes embarquen efectivamente cumplen los requisitos de los países a los que visitan, especialmente, quienes van a ir de Colombia a El Salvador, pues en el país centroamericano deben pagar una tarifa de 1.100 dólares para poder ingresar.



"No deberían embarcar a gente que no tiene todos los requisitos de los lugares por donde van a circular. Colombia no es destino, Colombia es tránsito. La gente va para El Salvador y después a Nicaragua, deben tener cuidado que tengan los otros tiquetes y (la capacidad) de pago", añadió.



La Cancillería ahora indaga por qué a los viajeros los están dejando embarcar si no cumplen los requisitos y están quedando estancados en El Dorado.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA