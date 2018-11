La ruta del Gobierno para la transformación digital

Antes de que termine el año, el Gobierno Nacional lanzará la estrategia de transformación digital del Estado.

Básicamente lo que el Gobierno busca, a través de la alta consejería para la Transformación Digital, es que la información que un ciudadano entregue a cualquier dependencia del Estado también esté en las bases de datos de las otras entidades, para cuando el ciudadano requiera otro trámite en el futuro no tenga que volver a entregar esa información.



El ejemplo más claro de lo que se busca es que todos los hospitales del país tengan acceso a la historia clínica de todas las personas. La idea también es aplicar esto en los diferentes sectores como transporte, financiero, educación y justicia.

Según Víctor Manuel Muñoz Rodríguez, alto consejero para la Transformación Digital, la importancia del tema radica en que la mayoría de los trámites en el país siguen siendo análogos, se entrega información en papel, hay que hacer largas filas, lo que incrementa los costos del Estado y, de alguna manera, afecta a los ciudadanos.



“Solo vamos a poder ser competitivos si realmente logramos avanzar en este tema.

Obviamente no es algo que se haga en un día, es algo que toma por lo menos unos 18 meses. Yo no hablaría de tiempos absolutos, yo lo que hablaría es que durante todo este tiempo vamos a estar trabajando en sectores claves”, dijo Muñoz Rodríguez.



Para ello se publicarán los manuales de Interoperabilidad, Autenticación Electrónica y Carpeta Ciudadana.



El Alto Consejero explicó que en estos cuatro años de gobierno de Iván Duque esperan avanzar en esta materia en un 60 por ciento.



Para la financiación de este nuevo modelo estatal cada entidad será encargada de sacar parte de los recursos que ya tienen. La idea, agregó Muñoz, es no hacer inversiones adicionales. Además, los organismos estatales tendrán que hacer las adaptaciones y ajustes de las plataformas, según la guía de la Alta Consejería



“La transformación digital pública requiere de herramientas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y logren generar valor público en cada una de las interacciones, por esta razón los esfuerzos han estado concentrados en transformar el Estado y la sociedad”, indicó Muñoz.



Por otra parte, también se busca mejorar la conectividad. Para ello hay un proyecto de ley en el Congreso que busca la modernización del sector TIC. “Ese proyecto es fundamental porque va a permitir que se reactive la inversión en el sector y que logremos cobertura en las zonas en las que no tenemos”, contó Muñoz.



Y es que la conexión, en especial en los estratos uno y dos, no existe o es de baja calidad, comentó el Alto Consejero.



​"La conectividad es fundamental porque está demostrado, por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que a mayor conectividad y a mayor velocidad de descarga se genera mayor crecimiento económico”, enfatizó Muñoz.



