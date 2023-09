Han pasado más de cinco días desde que 46 entidades del Estado sufrieran daños en su funcionamiento debido a un ataque cibernético ejecutado por el grupo 'Ransomhouse' y aún es incierto cuándo se van a restablecer los portales digitales que albergan información importante y que fue secuestrada.



Según información entregada por expertos, delincuentes digitales lograron ingresar al sistema de la empresa IFX Networks bajo la modalidad de "Ransomware" y provocaron un secuestro digital, afectando cerca de 762 compañías en Latinoamérica.

Y aunque varios funcionarios del Gobierno han estado siguiendo de cerca las investigaciones que se llevan a cabo sobre el ciberataque, este lunes el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, confirmó que el gobierno tomará acciones contra la compañía IFX Network por los prejuicios causados a decenas de instituciones estatales.

Mensaje de los hackers a IFX Foto: Archivo Particular

Según explicó Lizcano en diálogo con Caracol Radio, "el Gobierno tendrá que trabajar hacia el futuro no solo en fortalecer la ciberseguridad, sino también en emitir algún tipo de reglamentación o decreto que establezca estándares de seguridad muy altos para utilizar nubes y servicios de datos".



Así mismo, el jefe de la cartera de Tecnología aseguró que IFX Networks deberá responder por los prejuicios causados a todos los colombianos: "No toleraremos compromisos incumplidos en seguridad cibernética", aseguró Lizcano.



El alto funcionario considera que "la empresa no solo fue negligente en no dar las garantías que tenía que haber dado, sino que la información que ha entregado al Gobierno no es suficiente para poder resolver el problema".



Y si bien es cierto que se habla 46 entidades del Gobierno que han sido afectadas; fuentes oficiales confirmaron que 21 presentan mayor complejidad debido al "secuestro" de información.



Según el Gobierno Nacional, la denuncia por el ciberataque ya fue interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación, que visitó durante la semana pasada las instalaciones del proveedor de los servicios digitales para realizar las investigaciones urgentes.



Varias entidades públicas ya le han solicitado al proveedor de los servicios digitales una fecha aproximada para la restauración de los servidores y los tiempos de respuesta para las copias de respaldo.

El #MinistroTIC, @MauricioLizcano, estuvo en los micrófonos de @CaracolRadio anunciando las medidas que se tomarán con relación a @IFX_NETWORKS tras el ciberataque masivo que afectó a varias entidades del Gobierno. — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) September 18, 2023

En su cuenta de X, Lizcano agregó que ante la falta de compromiso de la empresa IFX Networks y los fallos en protocolos de seguridad con ocasión del ciberataque ocurrido, junto con la negativa de entregar la información pedida por el PMU como indicadores de compromiso, el malware y la anatomía del ataque, ordenó acciones administrativas contra la empresa.

Ante la falta de compromiso de la empresa IFX Networks y los fallos en protocolos de seguridad con ocasión del ciberataque ocurrido, junto con la negativa de entregar la información pedida por el PMU como indicadores de compromiso, el malware y la anatomía del ataque, he ordenado… — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) September 18, 2023

¿Qué dice IFX Networks?

Durante la mañana de este lunes 18 de septiembre, la empresa afectada por el ataque cibernético se pronunció al respecto y aseguró que en cuanto se supo de la contingencia se activaron los protocolos de seguridad pertinentes y que se inició con la investigación en el Centro de Operaciones.



"Entendemos la complejidad de este incidente y el impacto que ha representado para algunos de nuestros clientes y sus ecosistemas. Sin embargo, destacamos que gracias a la detección y actuación de forma oportuna por parte de nuestro equipo, logramos limitar el potencial alcance del ataque y contener considerablemente el número de sistemas afectados", se lee en un comunicado emitido por IFX Networks.



Así mismo, la empresa encargada de los servicios digitales aseguró que expertos en tecnología y asesores externos están trabajando en las soluciones posibles ante el incidente y que se ha obtenido información relevante para avanzar en el proceso de restablecimiento del servicio.



"Confirmamos que ya hemos comenzado a reestablecer los primeros servicios y continuamos trabajando para que todos los sistemas vuelvan a estar en línea en los próximos días y en consecuencia, la prestación del servicio estará normalizada lo antes posible", comentó la empresa.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

