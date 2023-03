Tras la situación de alteración de orden público que se viene presentando desde días atrás en el norte del departamento de Antioquia, más específicamente en el Bajo Cauca, por el paro minero, el Gobierno Nacional informó que para atender la situación de bloqueos ha desplazado una comisión de cinco viceministros.



Según en un comunicado emitido por el Gobierno, esto se da "con apoyo técnico de las entidades concernidas en este caso, que es encabezada por los ministerios del Interior, Defensa, de Minas y Energía, Medio Ambiente y el Departamento Nacional de Planeación, con el apoyo técnico de otras entidades que trabajan en temas de fondo, en relación con la minería y el desarrollo profundo de la región".



En el marco de esta decisión, el primer punto de la agenda que propuso el Gobierno es realizar un balance y una acción inmediata que permita atender humanitariamente a las poblaciones. Esto, con el fin de evitar el desabastecimiento de alimentos o de medicamentos.



"La delegación del Gobierno debe, conjuntamente con los alcaldes, la Iglesia, las organizaciones sociales, identificar qué dificultades humanitarias se registran en la zona, porque es prioridad del Gobierno la atención humanitaria en el territorio", se dice en el comunicado.

#Comunicado sobre la situación en el Bajo Cauca y el desplazamiento de viceministros al territorio. pic.twitter.com/kSY3433TdG — MinInterior Colombia (@MinInterior) March 8, 2023

También se informó que se rechaza todo acto de violencia que se pueda presentar en la protesta social, razón por la que se reclama de los manifestantes un pronunciamiento en la misma línea.



Así mismo, se hizo la aclaración de que desde el pasado fin de semana, el Gobierno ha estado en contacto con las autoridades de los municipios y del departamento para revisar el caso del paro minero.



En la noche de este miércoles, el gobernador Aníbal Gaviria indicó en su cuenta de twitter que el diálogo continúa. "UNIDOS con el Gobierno Nacional y todas las fuerzas del Estado seguimos deliberando para encontrar una ruta de acción ante la profunda crisis social del Bajo Cauca y Nordeste. Prioridad: el levantamiento de los bloqueos que hoy afectan a miles de personas", trinó.



Cabe anotar que, en entrevista con este medio, Gaviria señaló que: "en primer lugar, hay que aclarar que no es un paro minero. Es un paro orquestado por el Clan del Golfo, una organización criminal, de las más poderosas del país".



También dijo que la situación no tiene que ver con la minería ancestral, sino que: "esto es paro del Clan del Golfo que hace una falsificación absoluta de la protesta social, la violenta desde todo punto de vista. Aquí no hay justas reivindicaciones de una población marginada sino el poder intimidatorio de las armas", puntualizó.

Reunidos a esta hora con organismos internacionales y defensores de DDHH, les mostramos las gravísimas afectaciones ambientales, sociales y humanitarias a las comunidades del Nordeste y del Bajo Cauca antioqueños a causa del mal llamado paro minero promovido por ilegales. pic.twitter.com/ueyOTyl8Pd — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) March 8, 2023

Por otra parte, estos hechos fueron la vitrina que necesitó un grupo de presos para intentar fugarse, el pasado domingo, de la estación de Policía de Caucasia. Según información preliminar, los privados de la libertad aprovecharon el alboroto por el paro y el descuido de los policías para cortar uno de los barrotes de la celda.



Davison Gutiérrez, alias Palito, y Jordan Restrepo, alias El Rolo, fueron las dos personas que lograron escapar.

KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA