Gobierno se pronuncia frente a reportes de ONU y UE sobre protestas

Frente a los pronunciamientos de distintos actores de la comunidad internacional como la Unión Europa y la ONU sobre la tensa situación actual de orden público en el país, la Cancillería respondió que "reafirma en forma contundente que Colombia es un Estado de derecho con instituciones democráticas sólidas y garantes de los derechos de los ciudadanos, incluido el de la vida de todas las personas y el de la movilización pacífica".

En este sentido, la canciller Claudia Blum convocó para este miércoles este 5 de mayo, de manera conjunta con el Ministro de Defensa, "una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país para informar de manera integral sobre el desarrollo de la situación que se está afrontando", advirtió el Ministerio de Relaciones Exteriores.



Frente a este asunto, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, advirtió que "ante las denuncias de posibles abusos por parte de miembros de la Policía" estará atenta a los resultados de las investigaciones disciplinarias anunciadas por parte de dicha institución, algunas de las cuales ya fueron asumidas por la Procuraduría.



“Así como hemos manifestado nuestra solidaridad con la Policía Nacional por los hechos criminales en los cuales han resultado heridos varios miembros de la Institución y un oficial muerto, también manifestamos que, si miembros de la fuerza pública no actúan de acuerdo con las normas establecidas, deberán ser investigados y deberán recibir las sanciones a que haya lugar”, señaló en un comunicado.



Finalmente, Gutiérrez aseguró que “los derechos humanos solo existen si todos los ciudadanos observamos los deberes que tenemos para ser parte de la sociedad, porque la protección de los derechos un asunto de todos”.



