El presidente Gustavo Petro tuvo ayer dos encuentros claves en la Casa de Nariño: Uno con el sector de transporte de carga y pasajeros y otro con el gremio de taxistas.

En ambas reuniones el punto común fue el incremento de los combustibles, un tema que el gobierno ya ha anunciado.



Precisamente sobre ese aumento, el mandatario les dijo a los transportadores que ese incremento se debe a varios factores, como la guerra de Rusia con Ucrania y a la devaluación del peso frente al dólar.



“El presidente aseguró que en materia de ACPM, que es el combustible para los transportadores de carga, hasta junio del año entrante no tendrá incrementos”, dijo al término de la reunión el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



En materia de transición tecnológica de los camiones invitó a que el observatorio del Ministerio de Transporte haga una revisión de en qué estado estamos, para efectos de seguir impulsando esta medida.

Con el transporte de carga y de pasajeros, el gobierno igualmente se comprometió a revisar unas afectaciones que se están generando a los transportadores colombianos en el vecindario.



En materia de peajes, Reyes reiteró el llamado para que sean los mimos conductores conformen unas veedurías para verificar si se está cumpliendo con las concesiones viales.



“Que obtuvimos: él había dicho que hasta diciembre se iba a mantener congelado el precio del diésel y ya logramos con esta reunión que nos lo va a congelar hasta junio del año entrante, entonces es una ganancia para nosotros los camioneros y para todo el pueblo colombiano”, dijo Alfonso Medrano, vocero de los camioneros.

Con los taxistas

El Ministro comenzó por señalar que fue una reunión “compleja” y dijo que el principal inconveniente con ellos se suscitó por cuenta de las plataformas digitales.



“Los taxistas esperaban que el presidente tomará una decisión radical de establecer que las plataformas son absolutamente ilegales y que hay ponerles fin a las mismas”, dijo Reyes.



Agregó que el Presidente no lo hizo por muchas razones. Como primer punto destacó que es un tema que lleva muchos años y en un día no se pueden definir soluciones.



El funcionario resaltó que para Petro parte del problema se ocasiona por los recursos que esas plataformas se llevan para el exterior y no están pagando impuestos.

Taxistas Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Lo cierto del asunto es que totalmente divididos en cuanto a los resultados del encuentro salieron los taxistas de la reunión que tuvieron el mediodía de ayer con el presidente Gustavo Petro.



Mientras algunos destacaron que el mandatario los haya recibido y haya abierto la puerta al diálogo, otros señalaron que el encuentro fue un fracaso en la medida que el jefe de Estado no les solucionó nada.



“Un compromiso real e inmediato no hubo, pero si hubo compromisos que se van a ir llevando poco a poco en el tiempo”, dijo Gustavo Blandón.



“Esta reunión no sirvió absolutamente para nada Primero él tuvo ocho días con el pliego de peticiones y no resolvió nada”, dijo Juan Carlos Bastos, de Norte de Santander.



Incluso en la rueda de prensa que concedieron los delegados de los taxistas que asistieron a la Casa de Nariño se hizo evidente la división. Cuando alguno intervenía respaldaba la reunión con el Presidente, otros los chiflaban.



“Vendido, vendido”, le gritaron Hugo Ospina, vocero del gremio en Bogotá, quien resaltó que un presidente no puede resolver en unos pocos días los problemas que aquejan al gremio desde hace años.

Lo acordado

Básicamente definieron que habrá unas mesas de trabajo para avanzar en los temas propuestos. Las mesas tienen que ver con la seguridad social, las plataformas digitales y con el incremento de los precios de los combustibles.



John Peñuela, del sindicato nacional de taxistas, explicó que en lo que tiene que ver con el incremento de los combustibles, el jefe de Estado no habló de una reducción o de que haya una tarifa preferencial para los taxis



Petro les habría indicado que es necesario avanzar con las nuevas tecnologías limpias y que el parque automotor debe ser fundamentalmente híbrido o eléctrico.



El tercer punto fue el que generó discordia entre el gremio y tiene que ver con las denominadas plataformas con las que se presta el transporte de pasajeros en buena parte del país.



Peñuela reconoció que ese punto fue el que generó la división entre el gremio.

De acuerdo con él, la propuesta del presidente es que quienes trabajen en esas plataformas paguen impuestos y a partir de eso puedan prestar el servicio.



Los taxistas no están de acuerdo con esto y señalan que además de pagar impuestos deberían prestar su servicio con taxis y no con vehículos particulares.

La opción 'Por tiempo' funciona también bajo el modelo de demanda. Foto: Uber

“Frente al tema de las plataformas vamos a tener una solución en las próximas semanas y definitiva”, anunció el ministro de Transporte.



Sobre el tema de la transición energética se decidió organizar una mesa “operativa y que tome decisiones” pronto. “En esta materia el presidente ha determinado que verifiquemos algunos fondos que existen en el Ministerio de Minas y en nuestro sector con los cuales podamos comenzar el proceso de la conversión de los taxis de combustible a taxis eléctricos”, anunció Reyes.



Tras su salida de la Casa de Nariño los taxistas anunciaron que se iban a deliberar para ver si apoyaban entrar en un paro.



El ministro de Transporte también se refirió al hecho de que no se hayan podido restablecer los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela.



“El presidente planteó el tema antes de ayer cuando estuvo el secretario Blinken y le solicitó a Estados Unidos revisar la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) frente a Conviasa de si esa medida se podría aplicar lo que se hace en Panamá, México y Ecuador, donde Conviasa vuela. Ellos están revisando el tema”, destacó Reyes.

