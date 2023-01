En la mañana de este lunes, Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, aclaró que el gobierno del presidente Gustavo Petro "no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional".



(Puede leer: Listas cerradas en el Congreso: ¿una estrategia política o chantaje?)

Su declaración se dio luego de que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó en un diálogo con El País de Cali que no se ha descartado la opción de aumentar la edad para pensionarse en Colombia, la cual está actualmente en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.



"Ese es un tema que discutiremos y llegaremos a un punto de vista del Gobierno. En la mesa de negociaciones está el tema", le dijo a ese medio de comunicación.



Tras eso, en la opinión pública se empezó a discutir si el Gobierno estaría contemplando aumentar la edad. Pero según Lizcano, eso por ahora no está entre lo que el Ejecutivo planea llevar al debate en la reforma pensional que esperan tramitar este año en el Congreso, pues es uno de sus proyectos prioritarios.



(Le sugerimos: ¿Por qué hay molestia por nombramiento de Víctor de Currea-Lugo como embajador?)

El gobierno no tiene previsto aumentar la edad de pensión en la reforma pensional. — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) January 16, 2023

Lo que se ha conocido hasta el momento es que el Gobierno planea aumentar la cobertura para que no haya mayores de 65 años desprotegidos. De igual forma, se pretende establecer un sistema unificado, preponderantemente público, en el cual tenga mayor relevancia Colpensiones.

Hace poco, el jefe de Estado expuso que en Colombia "confundimos" lo que es una pensión. Según él, lo que sucede en el país es que "se le devuelve al cotizante, una vez pasan las semanas de ley, la masa que ahorró. Pero no de una vez, como para que pueda comprarse un taxi, sino en muy bajas cuotas mensuales tratando de calcular - y aquí la ficción - que eso alcance hasta que se muere la persona, simulando una pensión".

Petro expuso que si eso "no alcanza porque fue muy poco el ahorro en la vida, porque como la mayoría del pueblo trabajador de Colombia no ganó ni siquiera un salario mínimo en promedio en su existencia, entonces nunca habrá una masa monetaria suficiente a menos que el Estado ayude".



Llamó a lo que está sucediendo ahora como un "sistema de ahorro forzoso".



"No le llamen pensional, llámenlo sistema de ahorro forzoso por medio del cual unas instituciones financieras ganan una comisión x por administrar unos recursos que no son de ellos, de gente que trabaja a los cuales les han sacado una parte de su salario y a los empresarios otra de manera forzosa a través de una ley. Han jugado con esa plata, bien o mal, ese no es el problema. Eso no es un sistema pensional", sostuvo.



El mandatario ha explicado, en varias ocasiones, su propuesta de crear un sistema de pilares. Esto significa que "el fondo público está correlacionado con los fondos privados, es decir, que no son mundos aparte, sino que hay un primer, segundo y tercer piso y la cotización se divide allí y hay un sistema para garantizar la pensión".



El jefe de Estado agregó que la discusión de la reforma pensional se debería centrar en qué niveles de piso deberían existir, qué cantidad de salarios mínimos traería cada piso y cómo se organizaría.



Eso lo dijo cuando posesionó a Jaime Dussán como presidente de Colpensiones. Justamente, hace poco tuvo que aclarar unas declaraciones que levantaron polémica en el país.



"No es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura", aclaró Petro. Esto porque Dussán manifestó que plata del ahorro pensional de los colombianos podría ser usada para financiar proyectos como el tren de Barranquilla a Soledad.



Aura Saavedra Álvarez

REDACCIÓN POLÍTICA

Los leo en auralv@eltiempo.com