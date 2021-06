Desde el Gobierno le responden a Vivanco que 'está fuera de lugar'

José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien está de visita en Colombia, dio en la mañana de este miércoles unas declaraciones a la prensa en las que hizo algunos cuestionamientos al presidente Iván Duque que generaron una respuesta desde el Gobierno.

"Creemos que el discurso, la retórica del Presidente de condenar estos hechos, dirigida a condenar y a identificar los temas de violencia policial han sido lentos. El Presidente ha estado muy lento y no ha estado a la altura de la necesidad de condenar en términos inequívocos las violaciones gravísimas a los derechos humanos que se han producido durante estas semanas del paro", dijo Vivanco, unas horas antes de reunirse con Duque.



Y como en la reunión con el mandatario el abogado chileno no dijo nada de esto, el alto consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, sí le respondió a través de su cuenta de Twitter.



Guarín le dijo que la Política de Convivencia y Seguridad establece: la protesta es un derecho sagrado y debe ser objeto de garantía y respeto por el Estado y la Policía debe actuar con un enfoque de protección y garantía de la misma. Y le señaló que esa es la directriz del Presidente.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW). Foto: EFE

"Señor Vivanco: Fuera de lugar. No hay ninguna duda en el Presidente, ni en nadie en el Gobierno, sobre el carácter repudiable de cualquier violación a los DD. HH. Ante un acto de ese tipo, la condena es inmediata y la demanda de justicia también", escribió el consejero.



Igualmente le dijo que con paro o sin paro, con protestas o sin ellas, desde el primer día de gobierno, el Presidente le exige a la Fuerza Pública absoluta rigurosidad en el respeto a los derechos humanos y condena cualquier actuación que los pueda vulnerar.



"Señor Vivanco: Mala fe acusar de lentitud la condena a violaciones a DD. HH. La política diaria es ratificar la obligación de respeto y garantía de los DD. HH. y el carácter inaceptable de conductas que los violen. Esa es condición de legitimidad del Estado y de la misma Fuerza Pública", señaló Guarín.



Igualmente le dijo que el Gobierno respalda la jurisprudencia constitucional que indica que los casos de presuntas violaciones a DD. HH. son competencia de jurisdicción ordinaria, no de justicia penal militar. "Eso no es retórica, es compromiso genuino con no impunidad y protección de víctimas", agregó.



"La defensa de los DDHH es un imperativo ético y político del Presidente. Para tener credibilidad y prestar un concurso valioso a Colombia se requiere ser objetivo e imparcial. Esté a la altura, señor Vivanco. No haga propaganda, poniendo en duda respeto del Gobierno a la dignidad humana", concluyó.



