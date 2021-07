La respuesta del Gobierno a quienes critican la ley antivandalismo

El presidente Iván Duque anunció esta semana que el Gobierno radicará ante el Congreso este 20 de julio un nuevo proyecto antivandalismo y esto generó el rechazo de algunos sectores que lo ven como la criminalización de la protesta social.



Y ante esos cuestionamientos, Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, respondió.



"El vandalismo no es protesta, es delito. No es ejercicio de un derecho protegido por la Constitución sino acción delincuencial que la Constitución ordena perseguir a través de la administración de justicia", dijo.



De acuerdo con el consejero presidencial, fortalecer los instrumentos del Estado Social de Derecho para proteger a la ciudadanía del vandalismo y de la violencia es una prioridad.



"No hay que dejarse confundir, vandalismo es violencia, saqueo, atentados contra la integridad personal y la vida, nada de eso conforme a la Constitución es protesta", señaló.



De acuerdo con él, la jurisprudencia deja claro que por ser violencia y ser delito no hacen parte de la protesta y no tienen protección constitucional.



Para Guarín, es sorprendente que actores políticos en democracia rechacen el anuncio de una ley que busca proteger a los ciudadanos del vandalismo y la violencia a gran escala. "Esa preocupación deben tener los bandidos, los violentos, no los demócratas que deben proteger a la gente", destacó el consejero.



